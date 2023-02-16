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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يطارد رونالدو.. كريم بنزيما وصيفا في قائمة هدافي ريال مدريد

كريم بنزيما
كريم بنزيما

نجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره فريق إلتشي، برباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 21 ببطولة الدوري الإسباني الممتاز.
جاء الهدف الأول لصالح فريق ريال مدريد عن طريق أسينسيو في الدقيقة 8 فى شباك فريق إلتشي .

وأضاف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لصالح فريق ريال مدريد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وسجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 45+1.

وأخيراً سجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع لصالح فريق ريال مدريد فى شباك فريق إلتشي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يواصل فريق ريال مدريد وصافته للدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يأتي التشي في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.
 

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كريم بنزيما يطارد رونالدو فى قائمة هدافي ريال مدريد 

بات المهاجم الفرنسي كريم ‫بنزيما‬  ثاني هدافي ‫نادي ريال مدريد‬ 
التاريخيين في ‫الدوري الإسباني‬ برصيد 230 هدفًا
ويطارد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نظيره البرتغالى  ‫كريستيانو‬ ‫رونالدو‬ الذي سجّل 311 هدفاً بقميص فريق ريال مدريد الإسباني. 
ونجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تجاوز الإسباني راؤول جونزاليس حيث سجل الأخير بقميص فريق ريال مدريد 228 هدفا 
 

 

ريال مدريد إلتشي الدوري الإسباني كريم بنزيما مودريتش رونالدو راؤول جونزاليس

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