منتخب مصر تحت 20 سنة يستضيف الاتصالات غدا في مباراة ودية

يدخل المنتخب الوطني تحت 20 سنة، معسكراً مغلقا، اليوم، بفندق المنتخبات الوطنية؛ استعداداً لخوض مباراة ودية مع الفريق الأول بنادي “الاتصالات”، فى السابعة مساء غد السبت، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وتأتي المباراة، ضمن استعدادات الفريق لكأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي، من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، ضمن مجموعة تضم: تشيلي واليابان وأيرلندا.

وتضم القائمة التى أعلنها أسامة نبيه، المدير الفني للمنتخب 33 لاعباً، هم:

عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي ومحمد ريشة، في حراسة المرمى.

كما يضم: محمد إبراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية وعبد الحميد أحمد ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا ورضوان حمزاوي وعلي إيهاب وكريم أحمد ومحمد عبد الله وعمر معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف ومحمود صلاح وياسين عاطف وأحمد ناجي ويوسف صابر وأدهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر وأيمن أمير.