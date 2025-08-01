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هيقابل ربنا شهيد | فيديو مثير من محمد رمضان يخص الشاب ضحية حفله
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيقابل ربنا شهيد | فيديو مثير من محمد رمضان يخص الشاب ضحية حفله

محمد رمضان
محمد رمضان
يمنى عبد الظاهر

قدم الفنان محمد رمضان واجب العزاء في الشاب حسام حسن، الذي توفي خلال الحفل الذي أحياه مساء أمس الخميس على مسرح بورتو مارينا في الساحل الشمالي، والذي شهد حادثًا مأساويًا نتيجة انفجار أنبوبة ضمن معدات «الفاير شو»، ما أسفر عن وفاة الشاب وإصابة 6 آخرين.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال فيه:"بقدم التعازي لأهل حسام وربنا يصبرهم ويشفي المصابين، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وأضاف:"طبعًا لما شفت اللي حصل، وقفت الحفلة فورًا ونزلت مع الناس وساعدت في نقل المصابين، وبشكر الجمهور اللي تفهم الموقف، وربنا ألهمنا التصرف الصحيح".

https://www.instagram.com/reel/DM0Me8QsHGP/?igsh=aWphc21vY3d6bTc0

وتابع رمضان حديثه :"زعلان من الناس اللي مش متفهمين واللي بيشمتوا.. في ناس بتقول هيقابل ربنا إزاي، أحب أقولهم هيقابل ربنا شهيد لأنه كان في شغله وبيأكل عيش، ولو عندك كلمة حلوة قولها، مش عندك متتكلمش، وقلبي مع والدته وعيلته".

الشاب حسام حسن توفي خلال الحفل مسرح بورتو مارينا الساحل الشمالي انفجار أنبوبة الفاير شو محمد رمضان

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