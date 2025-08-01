أهالى منطى يشيعون جثمان ضحية حفلة محمد رمضان.. فيديو وصور

شيّع أهالي منطقة منطي بمحافظة القليوبية، اليوم، جثمان الشاب حسام حسن، ضحية حادث حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على المشيعين.



وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الشاب حسام حسن، ضحية حادث حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي بمسجد التقوى بشبرا الخيمة، حيث احتشد عدد كبير من الأهالي وأصدقاء وأسرة الشاب الراحل، الذين ودعوه بالدموع والدعاء.



توفى الشاب حسام حسن عبد القوي، أحد المنظمين بشركة الفاير وركس، إثر انفجار للألعاب النارية خلال فعاليات حفل الفنان محمد رمضان الذي أُقيم في منطقة بورتو مارينا بالساحل الشمالي.



وشهد الحفل حادثًا مروعًا بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، وقد سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا.



حسام حسن عبد القوي، البالغ من العمر 23 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، رغم محاولات الإنعاش. وكان يعمل ضمن فريق شركة الألعاب النارية المشاركة في تنظيم الحفل.