قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تجاهل الضحايا.. محمد رمضان يثير الجدل بعد حادث حفله بالساحل

محمد رمضان
محمد رمضان
سارة عبد الله

أثار الفنان محمد رمضان جدلا كبير، بعد حادث حفله الأخير، بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وشارك محمد رمضان ستوري، لأغنياته متجاهلا ما حدث بحفله وسقوط ضحايا.

ستوري محمد رمضان

أسماء ضحايا الانفجار

وحصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا الانفجار الذى وقع في منتجع بورتو مارينا بالساحل الشمالى .

واستقبل مستشفى العلمين جثة هامدة باسم حسام .ح فرد أمن، والذى لقى مصرعه في موقع الحفل متأثرًا بإصابته المباشرة من شدة الانفجار.

كما استقبل المستشفى 6 مصابين وهم عصام ا.ع  اشتباه كسر باليد اليمنى.

عبداللاه ع. ح، نزيف بالمخ، كسر بالقدم اليسرى، جرح قطعي بالوجه.

عبد الله ح.ع  جرح قطعي باليد

محمد خ. س  ألم بالصدر

زين ع. ز  كدمات وسحجات

عبدالرحمن .ح  ألم في الصدر

يذكر أن الانفجار وقع خلال  حفل، الفنان محمد رمضان  وسط حضور جماهيري كبير. نتيجة خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما تسبب في إصابات مباشرة للجمهور والعاملين بالقرب من المسرح.

محمد رمضان حفل محمد رمضان ضحايا حفل محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

عمر كمال

عمر كمال يحيى حفلا غنائيا فى دبي فى هذا الموعد

علي الحجار

27 أغسطس.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي

أصالة

أصالة تحيى حفلا غنائيا بمهرجان جرش بالأردن.. اليوم

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد