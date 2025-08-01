تجاهل الضحايا.. محمد رمضان يثير الجدل بعد حادث حفله بالساحل

أثار الفنان محمد رمضان جدلا كبير، بعد حادث حفله الأخير، بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وشارك محمد رمضان ستوري، لأغنياته متجاهلا ما حدث بحفله وسقوط ضحايا.

ستوري محمد رمضان

أسماء ضحايا الانفجار

وحصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا الانفجار الذى وقع في منتجع بورتو مارينا بالساحل الشمالى .

واستقبل مستشفى العلمين جثة هامدة باسم حسام .ح فرد أمن، والذى لقى مصرعه في موقع الحفل متأثرًا بإصابته المباشرة من شدة الانفجار.

كما استقبل المستشفى 6 مصابين وهم عصام ا.ع اشتباه كسر باليد اليمنى.

عبداللاه ع. ح، نزيف بالمخ، كسر بالقدم اليسرى، جرح قطعي بالوجه.

عبد الله ح.ع جرح قطعي باليد

محمد خ. س ألم بالصدر

زين ع. ز كدمات وسحجات

عبدالرحمن .ح ألم في الصدر

يذكر أن الانفجار وقع خلال حفل، الفنان محمد رمضان وسط حضور جماهيري كبير. نتيجة خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما تسبب في إصابات مباشرة للجمهور والعاملين بالقرب من المسرح.