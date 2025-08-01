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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يزور مصابي حفل الساحل بمستشفى العلمين.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
سارة عبد الله

حرص الفنان محمد رمضان على الذهاب إلى مستشفى العلمين، للاطمئنان على حالة مصابي حفله في الساحل بعد إنهائه بشكل اضطراري.

وشهد حفل الفنان محمد رمضان  بالساحل الشمالي، حادثًا مروعًا بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين .

محمد رمضان من أمام مستشفى العلمين

أسماء ضحايا الانفجار

وحصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا الانفجار الذى وقع في منتجع بورتو مارينا بالساحل الشمالى .

واستقبل مستشفى العلمين جثة هامدة باسم حسام .ح فرد أمن، والذى لقى مصرعه في موقع الحفل متأثرًا بإصابته المباشرة من شدة الانفجار.

كما استقبل المستشفى 6 مصابين وهم عصام ا.ع  اشتباه كسر باليد اليمنى.

عبداللاه ع. ح، نزيف بالمخ، كسر بالقدم اليسرى، جرح قطعي بالوجه.

عبد الله ح.ع  جرح قطعي باليد

محمد خ. س  ألم بالصدر

زين ع. ز  كدمات وسحجات

عبدالرحمن .ح  ألم في الصدر

يذكر أن الانفجار وقع خلال  حفل، الفنان محمد رمضان  وسط حضور جماهيري كبير. نتيجة خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما تسبب في إصابات مباشرة للجمهور والعاملين بالقرب من المسرح.

محمد رمضان حفل الفنان محمد رمضان أسماء ضحايا الانفجار

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