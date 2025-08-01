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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسماء المصابين والمتوفي في حفل محمد رمضان.. صور

حادث انفجار فى حفل محمد رمضان
حادث انفجار فى حفل محمد رمضان
ايمن محمود

شهد حفل الفنان محمد رمضان  بالساحل الشمالي، حادثًا مروعًا بعد انفجار نتج عن خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين .

وحصل “صدى البلد” على أسماء ضحايا الانفجار الذى وقع في منتجع بورتو مارينا بالساحل الشمالى .

واستقبلت مستشفى العلمين جثة هامدة باسم حسام .ح فرد أمن، والذى لقى مصرعه في موقع الحفل متأثرًا بإصابته المباشرة من شدة الانفجار.

كما استقبلت المستشفى 6 مصابين وهم عصام ا.ع  اشتباه كسر باليد اليمنى.

عبداللاه ع. ح، نزيف بالمخ، كسر بالقدم اليسرى، جرح قطعي بالوجه.

عبد الله ح.ع  جرح قطعي باليد

محمد خ. س  ألم بالصدر

زين ع. ز  كدمات وسحجات

عبدالرحمن .ح  ألم في الصدر

يذكر أن الانفجار وقع خلال  حفل، الفنان محمد رمضان  وسط حضور جماهيري كبير. نتجة خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما تسبب في إصابات مباشرة للجمهور والعاملين بالقرب من المسرح.

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