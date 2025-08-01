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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منظم حفل محمد رمضان: جاهز تماما لأي تحقيق.. وهذا سبب الانفجار

محمد رمضان
محمد رمضان
منار نور

وصف ياسر أحمد الحرير، منظم حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، الحادث الذي وقع خلال الحفل بالمؤسف، ما أدى إلى إصابة اثنين من فريق العمل نتيجة انفجار في معدات العرض الناري (الفاير شو).

وقال الحرير في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أنا منظم الحفل، وأتعاقد بشكل يومي مع شركات متخصصة في تجهيزات المسرح. الشركة التي تعاملنا معها حصلت على التصاريح الحكومية اللازمة، وكل شيء تم وفق الأطر الرسمية. لكن للأسف، وقع انفجار في إحدى المعدات الخاصة بهم، ما أدى إلى إصابة اثنين من طاقمهم."


وأضاف: "أسأل الله أن يشفي المصابين، وأؤكد أنني متواجد وجاهز تمامًا لأي تحقيق من الجهات المختصة، كما أُشدد على أن الحادث لا علاقة له بالفنان محمد رمضان أو بالمنظمين الرئيسيين".

وأكد الحرير أن الحفل كان منظمًا بشكل قانوني وتحت إشراف جهات مسؤولة، مشيرًا إلى أن الحادث كان عرضيًا وخارجًا عن الإرادة.

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