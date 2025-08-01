انفجار أسطوانة غاز أم قنبلة؟.. محمد رمضان يوضح ملابسات حادث حفل الساحل

أصدر الفنان محمد رمضان توضيحًا رسميًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الحادث الذي وقع خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الانفجار كان نتيجة لأسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، نافيًا الشائعات التي تحدثت عن وجود قنبلة.

وكتب رمضان في منشوره أن "التحريات جارية" بشأن الحادث، مشيراً إلى أنه تواصل بنفسه مع إدارة "جولف بورتو مارينا" للتأكد من أن "المكان والمسرح بالكامل" قد تم مسحهما حفاظاً على سلامة الجمهور.

وصف الفنان الحادث بأنه "قضاء وقدر"، وأكد في رسالته أنه "ليست محاولة اغتيال"، داعياً بالرحمة لأحد أعضاء فريق الألعاب النارية ويدعى "حسام"، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

واختتم رمضان منشوره بعبارة "عاشت بلدي بلد الأمن والأمان".

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد أن نشر منشورًا عبر حساباته الرسمية يلمّح فيه لتعرضه لـ"محاولة اغتيال" أثناء حفله الأخير في الساحل الشمالي، قبل أن يُقدم على حذفه بعد دقائق قليلة من نشره، دون توضيح الأسباب.

اضطر الفنان محمد رمضان لإنهاء حفله الغنائي في جولف بورتو مارينا مساء الخميس بشكل مفاجئ، وذلك بعد وقوع حادث خطير أثناء فقرة الألعاب النارية (الفاير شو)، أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح بالغة ووفاة آخر، ما تسبب في حالة من الارتباك بين الجمهور.

ورفض رمضان مغادرة موقع الحفل قبل التأكد من خروج جميع الجماهير بسلام، مؤكدًا حرصه على سلامة الحضور والعاملين.

وكان الفنان قد نشر منشورًا عبر حساباته الرسمية ألمح فيه إلى تعرضه لـ"محاولة اغتيال"، قبل أن يعاود حذفه بعد دقائق، مما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.