تراجع وحذفه.. محمد رمضان يثير الجدل بمنشور عن محاولة اغتياله

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد أن نشر منشورًا عبر حساباته الرسمية يلمّح فيه لتعرضه لـ"محاولة اغتيال" أثناء حفله الأخير في الساحل الشمالي، قبل أن يُقدم على حذفه بعد دقائق قليلة من نشره، دون توضيح الأسباب.

اضطر محمد رمضان لإنهاء حفله الغنائي في جولف بورتو مارينا مساء الخميس بشكل مفاجئ، بعد وقوع حادث خطير أثناء فقرة الألعاب النارية (الفاير شو)، أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح بالغة ووفاة آخر، ما تسبب في حالة من الارتباك بين الجمهور.

ورفض رمضان مغادرة موقع الحفل قبل التأكد من خروج جميع الجماهير بسلام، مؤكدًا حرصه على سلامة الحضور والعاملين.

ونشر محمد رمضان، منشورًا عبر حساباته الرسمية ألمح فيه إلى تعرضه لـ"محاولة اغتيال"، قبل أن يعاود حذفه بعد دقائق، مما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.