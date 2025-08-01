محمد رمضان ينهي حفله في بورتو مارينا بعد إصابة خطيرة لأحد أعضاء فرقته

اضطرّ الفنان محمد رمضان لإنهاء حفله في بورتو مارينا مبكرا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطيرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وأعلن محمد رمضان عن إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان.



تألق محمد رمضان في حفله الذي أقيم مساء الخميس في جولف بورتو مارينا ضمن مهرجان" بورتو بيتس".





وغنى محمد رمضان مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة أبرزها ثابت نمبر وان، وحضر الفنان أحمد فهيم في الحفل.





كما قدم محمد رمضان فريق المدفعجية على المسرح غنى معهم لأول مرة منذ فترة طويلة.



وكان محمد رمضان قد طرح أحدث أغانيه بعنوان "افتكروني مجنون" بمشاركة المطرب البرازيلي لوكا موزيك وهي الأغنية المؤجلة منذ عامين.





أغنية "افتكروني مجنون" كلمات ولحن أمير شيكو، والكلمات باللغة الإسبانية لـ "لوكا موزيك".





طرح الفنان محمد رمضان أغنية "الواد طالع لأبوه" بمشاركة ابنه بعد انتهاء أزمته القضائية التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.





جاء ذلك بعد أيام من طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "ايه يا قلبي" من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج ويعتبرها أغنية صيفية.









وتصدر محمد رمضان ترند موقع “يوتيوب” مرة جديدة من خلال أحدث كليباته “عضمضم”، ليُكمل ثلاثية بصرية مميزة جمعته بالمخرج ومصمم الكليبات محمد يوسف “ديكس”، بعد “الجو حلو” و”أنا أنت”.