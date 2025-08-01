أتعس يوم في حياتي.. هالة صدقي تحيي ذكرى وفاة والدتها

أحيت الفنانة هالة صدقي، ذكرى رحيل والدتها بكلمات مؤثرة.

وكتبت هالة صدقي عبر انستجرام: “الله يرحمك يا أمي.. زي النهارده كان أتعس يوم في حياتي، لكن أسعد يوم ليكي، لأنك تخلصتي من العالم المليء بالحروب والكذب والمنافقين. حتى لو بعدتي بجسدك، إلا إن روحك الطاهرة متلازمة معايا طول الوقت”.

وأضافت: “أشكرك لأنك ربيتيني وربيتي ولادي أحسن تربية، ومش بس إحنا، ده كمان ربيتي أجيال منهم قضاة وأطباء ومهندسين ووزراء، أشكرك على دعائك ورضاكي اللي يمكن هو اللي بينقذني من كل شر لحد النهارده”.

وتابعت: “بفكرك لما كنتي دايمًا تقوليلي: أوعي تخافي من أي حد، لأن أي حد بيحاول يضرك، ربنا بيجيبه الأرض.. فاطمني. الله يرحمك يا أجمل وأعظم أم”.