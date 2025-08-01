جينا أورتيجا تخطف الأنظار في العرض الأول للموسم الثاني من Wednesday

ظهرت الممثلة الشابة جينا أورتيجا بإطلالة مذهلة خلال العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل “Wednesday”، الذي أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس ضمن الجولة العالمية للترويج للموسم الجديد، المعروف بـ”Doom Tour”.

يأتي هذا الحدث قبيل عرض الجزء الأول من الموسم الثاني في 6 أغسطس 2025، يليه الجزء الثاني في 3 سبتمبر، حيث ينتظر الجمهور موسمًا أكثر ظلامًا وإثارة، بمشاركة شخصيات جديدة من بينها ليدي جاجا وجوانا لاملي.



كشفت مجلة فاريتي أن مسلسل Wednesday قد تم تجديده رسميًا لموسم ثالث عبر منصة نتفليكس، وذلك قبل عرض الموسم الثاني المنتظر في أغسطس الجاري.



من المتوقع أن يبدأ تصوير الموسم الثالث في نوفمبر 2025 في ويكلو، أيرلندا، ويظهر هذا التحرك المبكر من نتفليكس ثقتها في قوة العمل وشعبيته المستمرة عالميًا.

قصة المسلسل ستركز على تطور شخصية “وينزداي” في أكاديمية “نيفرمور”، حيث تواجه رؤى نفسية غامضة، وتسعى لإنقاذ صديقتها “إينيد” وسط مؤامرات خارقة للطبيعة.



من أبرز النجوم المشاركين في الموسم الجديد تتواجد ليدي جاجا، ستيف بوشيمي، كاثرين زيتا جونز، كريستوفر لويد، بيلي بايبر،لويس جوزمان.



نظرًا لأن التصوير يبدأ في نوفمبر 2025، فمن المرجح أن يتم عرض الموسم الثالث في أواخر عام 2026 أو أوائل 2027، حسب خطة الإنتاج.