هوية المتوفي الوحيد في حفل محمد رمضان بالساحل وتفاصيل الواقعة

شهد حفل محمد رمضان، الذي أُقيم مساء الخميس، حادثًا مأساويًا نتيجة انفجار أنبوبة ضمن معدات “الفاير شو”، ما أسفر عن وفاة أحد الفنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفرقة.

ووفقًا لمصادر، وقع الانفجار خلال التحضير للفقرة النارية، حيث كانت شركة متخصصة في مؤثرات الفاير شو مسؤولة عن تنفيذ هذا الجزء من العرض، وهي الجهة التي تتحمل كامل المسؤولية عن الحادث.

وأكد منظم الحفل ياسر الحريري، أن شركته تولت تنظيم الحفل بشكل كامل، مع التأكيد أن تجهيزات الفاير شو كانت تحت إشراف وتنفيذ شركة خارجية متخصصة، وليست ضمن مسؤوليات فريق التنظيم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، بينما تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على تفاصيل الواقعة والتأكد من مدى الالتزام بإجراءات السلامة.

والمتوفي هو ابن شقيق أحد ملاك شركة الفاير شو واسمه "حسام حسن عبدالمنعم" من القليوبية ويبلغ من العمر 23 عاماً.