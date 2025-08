طرح برومو فيلم The Conjuring: Last Rites.. موعد العرض

8/1/2025 6:30:00 AM

الجمعة 01/أغسطس/2025 - 06:30 ص 8/1/2025 6:30:00 AM

أطلق البرومو الرسمي لفيلم The Conjuring: Last Rites الذي يمثل الفصل الأخير في مغامرات المحققين الخارقين إيد ولورين وارن، بمشاركة باتريك ويلسون وفيرا فارميجا في أدوارهما النهائية.



تدور أحداث الفيلم في عام 1986، بعد خمس سنوات من أحداث The Devil Made Me Do It، عندما يكون الزوجان في حالة شبه تقاعد بعد أزمة قلبية ألمت بإيد.



ولكن حادثة تسكن في منزل عائلة سمور تدفعهما للعودة إلى التحقيق في حالة خارقة الرعب الشهيرة التي أطاحت بعقود من السكينة.

التريلر الجديد يكشف أن الشياطين التي تطارد العائلة هي نفسها تلك التي واجهها الزوجان في أول قضية لهما، وتظهر أن ابنتهما جودي التي تتعرض لهجوم روحي أيضاً، ما يشير إلى أنها ورثت قدرات والدتها.



بالإضافة إلى باتريك ويلسون وفيرا فارميجا، يشارك في بطولة الفيلم كل من ميا توملينسون، بن هاردي، ستيف كولتر، إلى جانب ريبيكا كالدر، إليوت كوان، وكيلا لورد كاسيدي.



المشروع يعد بمثابة ختام للعصر الأول من The Conjuring Universe، لكن هناك إشارات إلى احتمال استمرار عالم السلسلة في مواسم لاحقة دون الشخصيات الأصلية، مع توسع في قصص الفرعية مثل «Annabelle» و«The Nun». وتم تصوير الفيلم في لندن بين سبتمبر ونوفمبر 2024.

يُفتتح الفيلم في دور السينما في الولايات المتحدة في 5 سبتمبر 2025، مع إطلاق دولي مُبكر في بعض الدول (مثل المملكة المتحدة) بتاريخ 3 سبتمبر 2025 .