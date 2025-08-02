نقل جثمان عم الفنانة أنغام إلى مشرحة زينهم

نقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة جثمان عم الفنانة أنغام الي مشرحة زينهم حيث جرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

عم الفنانة أنغام

فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل العثور على جثة عم الفنانة أنغام داخل شقته في الجيزة.

حيث أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة الي أن الوفاة طبيعية ولا يوجد بعثرة في محتويات الشقة كما تم التأكد من سلامة النوافذ والأبواب وعدم وجود ثمة دلائل على جريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عثرت على جثة عم الفنانة انغام داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة وانتقلت المباحث لموقع البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بأحد العقارات في الجيزة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص يرتدي كامل ملابسه داخل شقة بأحد العقارات وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية ان الجثمان خاص ب عم الفنانة أنغام الذي يعيش بمفرده داخل شقته في العقار وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.