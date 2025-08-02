الزمالك وبيراميدز يهددان بقاء أليو ديانج بالقلعة الحمراء..وهذا رد الأهلي

بدأت إدارة النادي الأهلي تحركات رسمية لتجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو في الإبقاء على اللاعب داخل القلعة الحمراء.

وبحسب تصريحات الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون"، فقد قدم الأهلي عرضًا لتمديد عقد ديانج لمدة 3 مواسم، مقابل راتب سنوي يُقدر بـ 1.2 مليون دولار، إلى جانب حوافز إضافية قد ترفع إجمالي العقد إلى 1.4 مليون دولار، ليصبح متساويًا مع المغربي أشرف بن شرقي كأعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

وأكد عبد الجواد أن ما يتبقى فقط هو موافقة اللاعب النهائية، لإتمام التجديد والإعلان الرسمي، خاصة في ظل وجود اهتمام من بيراميدز والزمالك، حيث طُرح اسم ديانج ضمن خطط كلا الناديين لتعزيز وسط الملعب.

وكان ديانج قد عاد مؤخرًا إلى الأهلي بعد نهاية فترة إعارته في نادي الخلود السعودي، ليطلب المدرب البرتغالي ريبيرو من الإدارة الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد. ومن المنتظر حسم مصير التمديد خلال الأيام المقبلة.