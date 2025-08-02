قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك وبيراميدز يهددان بقاء أليو ديانج بالقلعة الحمراء..وهذا رد الأهلي

ديانج
ديانج
حمزة شعيب

بدأت إدارة النادي الأهلي تحركات رسمية لتجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو في الإبقاء على اللاعب داخل القلعة الحمراء.

وبحسب تصريحات الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون"، فقد قدم الأهلي عرضًا لتمديد عقد ديانج لمدة 3 مواسم، مقابل راتب سنوي يُقدر بـ 1.2 مليون دولار، إلى جانب حوافز إضافية قد ترفع إجمالي العقد إلى 1.4 مليون دولار، ليصبح متساويًا مع المغربي أشرف بن شرقي كأعلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

وأكد عبد الجواد أن ما يتبقى فقط هو موافقة اللاعب النهائية، لإتمام التجديد والإعلان الرسمي، خاصة في ظل وجود اهتمام من بيراميدز والزمالك، حيث طُرح اسم ديانج ضمن خطط كلا الناديين لتعزيز وسط الملعب.

وكان ديانج قد عاد مؤخرًا إلى الأهلي بعد نهاية فترة إعارته في نادي الخلود السعودي، ليطلب المدرب البرتغالي ريبيرو من الإدارة الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد. ومن المنتظر حسم مصير التمديد خلال الأيام المقبلة.

الأهلي ديانج الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

"لو جه أجلي محدش يصلي عليّ" هل تعد قطيعة رحم؟..أمين الفتوى يرد

تيك توك

أزهري: كل من يشارك في “تيك توك” بالنشر أو الدعم أو التفاعل مشارك في الإثم

الدعاء

6 دعوات رددهم لمن أراد التوبة والستر

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد