قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يوضح حقيقة نصيحة ياسر حمد لـ عدي الدباغ بشأن الزمالك

عدي الدباغ
عدي الدباغ
حمزة شعيب

نفى الإعلامي إبراهيم عبد الجواد صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام ياسر حمد، مدافع الزمالك السابق، بتحذير مواطنه عدي الدباغ، مهاجم نادي شارلروا البلجيكي، من الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح عبد الجواد، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أن ما تردد عن نصيحة سلبية من ياسر حمد لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الأخير اكتفى بالإجابة عن بعض تساؤلات الدباغ بشأن الأجواء داخل النادي دون التعرض بأي شكل مسيء للقلعة البيضاء.

وأضاف عبد الجواد أن هناك اتصالات جارية بالفعل بين الزمالك ومسؤولي شارلروا بشأن ضم المهاجم الفلسطيني، مؤكدًا أن المفاوضات لم تُحسم حتى الآن، رغم وجود رغبة من جانب النادي الأبيض في ضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم.

الزمالك عدى الدباغ ياسر حمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

جهود اللجنة

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج المرور على 5 مراكز تكنولوجية بالفيوم

الدكتور أحمد السبكي

الرعاية الصحية : تضاعف الإيرادات الذاتية للهيئة مقارنة بالعام السابق

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد