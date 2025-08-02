إبراهيم عبد الجواد يوضح حقيقة نصيحة ياسر حمد لـ عدي الدباغ بشأن الزمالك

نفى الإعلامي إبراهيم عبد الجواد صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام ياسر حمد، مدافع الزمالك السابق، بتحذير مواطنه عدي الدباغ، مهاجم نادي شارلروا البلجيكي، من الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح عبد الجواد، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أن ما تردد عن نصيحة سلبية من ياسر حمد لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الأخير اكتفى بالإجابة عن بعض تساؤلات الدباغ بشأن الأجواء داخل النادي دون التعرض بأي شكل مسيء للقلعة البيضاء.

وأضاف عبد الجواد أن هناك اتصالات جارية بالفعل بين الزمالك ومسؤولي شارلروا بشأن ضم المهاجم الفلسطيني، مؤكدًا أن المفاوضات لم تُحسم حتى الآن، رغم وجود رغبة من جانب النادي الأبيض في ضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم.