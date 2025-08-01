وفاة مأساوية لجراح سوداني وزوجته داخل سيارتهما بالسعودية.. والسبب زر في التكييف

في حادثة مأساوية هزّت المجتمع الطبي، توفي الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته، الطبيبة العاملة في مجمع أباس الطبي، إثر تعرضهما لاختناق داخل سيارتهما، أثناء عودتهما من مدينة الرياض إلى شقراء بالمملكة العربية السعودية.

تكييف السيارة يتسبب في قتل جراح سعودي وزوجتة

وبحسب ما أوردته صحيفة "المناطق" السعودية، تبين أن سبب الوفاة هو تسرب غاز من مكيف الهواء داخل السيارة، ما أدى إلى تراكم الغازات السامة واختناقهما أثناء القيادة، دون أن تظهر عليهما أعراض إنذار مسبق.

وأعاد الخبر إلى الواجهة تحذيرات متكررة من زر تدوير الهواء الداخلي في السيارات، والذي يستخدم لإعادة تدوير الهواء داخل المقصورة دون سحب هواء خارجي.

وعلّقت الدكتورة كريستابيل أكينولا، المتخصصة في صحة المرأة والتغذية، في تصريحات لصحيفة التليجراف قائلة: "يوجد زر في سيارتك يمكن أن يقتلك خلال ساعتين أو ثلاث فقط إذا تم تفعيله باستمرار."

والزر المقصود هو خاصية تدوير الهواء الداخلي التي تُستخدم غالبًا لتبريد السيارة بسرعة، لكنها تمنع دخول الأكسجين من الخارج.

وعند استخدامها لفترات طويلة، تبدأ مستويات ثاني أكسيد الكربون بالارتفاع تدريجيًا، مما يؤدي إلى انخفاض الأكسجين والشعور بالنعاس والدوخة وربما الاختناق في الحالات القصوى.

تكييف السيارة يتسبب في قتل جراح سعودي وزوجتة

الأبحاث تؤكد: لا تتجاوز 20 دقيقة

ونشرت دراسة حديثة في مجلة العلوم البيئية وأبحاث التلوث، حذّرت من إبقاء نظام تدوير الهواء الداخلي نشطًا لأكثر من 20 دقيقة، خاصة في حالة وجود أكثر من راكب في السيارة، لأن نسبة ثاني أكسيد الكربون ترتفع سريعًا وتؤدي إلى فقدان الوعي دون سابق إنذار.

تكييف السيارة يتسبب في قتل جراح سعودي وزوجتة

"القاتل الصامت" داخل سيارتك

إلى جانب ثاني أكسيد الكربون، يمثل غاز أول أكسيد الكربون خطرًا قاتلًا في مثل هذه الحالات. هذا الغاز عديم اللون والرائحة ويمكن أن يتسرب من عادم السيارة إلى داخل المقصورة، خاصة عند ترك السيارة تعمل في مكان مغلق أو أثناء النوم داخلها.

ويؤكد الخبراء أن أول أكسيد الكربون يمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال 45 دقيقة فقط في حال استنشاقه بكميات كبيرة.

تكييف السيارة يتسبب في قتل جراح سعودي وزوجتة

كيف تحمي نفسك من اختناق السيارة؟

وينصح الخبراء باتباع الإرشادات التالية عند تشغيل تكيف السيارة:

ـ عدم النوم داخل السيارة مع تشغيل المحرك والمكيف والنوافذ مغلقة.

ـ فحص نظام العادم بانتظام والتأكد من عدم وجود أي تسرب.

ـ تجنب تشغيل تدوير الهواء لفترات طويلة دون تهوية.

ـ الخروج الفوري من السيارة في حال الشعور بـ:

صداع مفاجئ

دوخة أو تشويش

غثيان أو إرهاق شديد

فقدان التوازن

الجراح السوداني عبدالعزيز إدريس وزوجته

ويعتبر رحيل الطبيب عبدالعزيز إدريس وزوجته خسارة مؤلمة للمجتمع الطبي، لكنها في الوقت ذاته رسالة إنذار قوية لكل من يقضي وقتًا طويلًا في سيارته دون تهوية كافية.

وتبقى مثل هذه الحوادث تذكيرًا بأن الإهمال في أبسط التفاصيل قد يتحول إلى كارثة، وأن أجهزة السلامة داخل السيارة ليست كافية إذا لم تُستخدم بحذر ووعي.