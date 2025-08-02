كفالة 50 ألف جنيه .. إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان في حادث الساحل

أخلت نيابة العلمين الجزئية ،سبيل منظم حفل محمد رمضان ،وطاقم الألعاب النارية المكون من 5 أفراد في حادث الساحل الشمالي ،بكفالة 50 الف جنيه.

يذكر أن اضطرّ الفنان محمد رمضان لإنهاء حفله في بورتو مارينا مبكرا بعد إصابة أحد العاملين إصابة خطيرة أثناء الفاير شو وقع على إثرها حالة من الهرج.

وأعلن محمد رمضان عن إصابة أحد العاملين ووفاة الآخر ورفض مغادرة الحفل قبل خروج جميع الجماهير بأمان.

وأصدر الفنان محمد رمضان توضيحًا رسميًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن الحادث الذي وقع خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، مؤكدًا أن الانفجار كان نتيجة لأسطوانة غاز خاصة بالألعاب النارية، نافيًا الشائعات التي تحدثت عن وجود قنبلة.

وكتب رمضان في منشوره أن "التحريات جارية" بشأن الحادث، مشيراً إلى أنه تواصل بنفسه مع إدارة "جولف بورتو مارينا" للتأكد من أن "المكان والمسرح بالكامل" قد تم مسحهما حفاظاً على سلامة الجمهور.

وصف الفنان الحادث بأنه "قضاء وقدر"، وأكد في رسالته أنه "ليست محاولة اغتيال"، داعياً بالرحمة لأحد أعضاء فريق الألعاب النارية ويدعى "حسام"، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

