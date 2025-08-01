بلاش مزايدات.. محمد رمضان يطرح أغنية يلا يلا بعد وفاة شاب في حفلة الساحل

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أغانيه “يلا يلا”، على يوتيوب وجميع المنصات الغنائية، بعد وفاة أحد المنظمين، خلال حفله الذي أحياه أمس الخميس في الساحل الشمالي.

وكشف رمضان سبب طرحه الأغنية في هذا التوقيت، كاتبا عبر “فيس بوك”: “بالله عليكم بلاش مزايدات، ده تعاقد مع شركة أجنبية، وما أقدرش ما نزِّلش الأغنية في ميعادها.. محدش بيحب بلده ولا رجالته ولا جمهوره قدّي”.

https://www.instagram.com/reel/DM0BDH2setO/?igsh=Mm5paDhtdmY5N2Ns

من جانب آخر، أصدر مستشفى العلمين، بيانًا رسميًا، أكد فيه خروج جميع المصابين في الحادث الذي وقع في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، باستثناء حالة واحدة تخضع للملاحظة الطبية.

وأسفر الحادث عن وفاة الشاب حسام حسن عبد القوي، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، بين حالات خطيرة وإصابات متوسطة.

وتراوحت طبيعة الإصابات بين حروق بدرجات متفاوتة، وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، حيث تلقوا جميعًا الإسعافات الأولية والعناية الطبية اللازمة في مستشفى العلمين، قبل أن يتم السماح بخروجهم بعد استقرار حالتهم الصحية.