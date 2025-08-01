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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بلاغ قديم قيد التحقيق.. شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيا ضد حسام حبيب

بلاغ ضد حسام حبيب
بلاغ ضد حسام حبيب
مروج حسني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بتقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغًا جديدًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بسبب تصريحاته المسيئة لها في أحد البرامج خلال شهر رمضان الماضي.


وأكد المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، صحة البلاغ، موضحًا أنه تم تقديمه بالفعل في مارس الماضي، وما زال قيد التحقيق لدى الجهات المختصة.


من جانبه، قدم حسام حبيب اعتذارًا علنيًا لشيرين خلال ظهوره بمهرجان جدة، مؤكدًا احترامه لها وتقديره لفنها، وواصفًا علاقتهما بأنها كعلاقة الإخوة التي تشهد مشاحنات بسيطة وعابرة.


ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي..

https://youtube.com/shorts/kPjbtQHHAqU
شيرين عبدالوهاب حسام حبيب شيرين وحسام بلاغ خلافات فنية

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