مصطفى حدوتة: الأغنية تنجح عندما ترتبط بموقف صادق ومشاعر حقيقية

تحدث الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة عن رؤيته لعمر الأغاني، قائلاً: "الأغنية تظل حية طالما أحبها شخص بصدق الحب هو ما يُبقي الأغنية حيّة داخل الإنسان، تعود إليه عندما يشتاق إليها، كما نفعل مع الأغاني التي رافقتنا في الطفولة والمراهقة".

أثر الأغاني في العلاقات الإنسانية

واستكمل مصطفى حدوتة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت"، المذاع على قناة صدى البلد موضحًا أثر الأغاني في العلاقات الإنسانية، قائلاً: "عندما كنت شابًا وأرسلت أغنية لحبيبتي – والتي أصبحت زوجتي لاحقًا – ظلت تلك الأغنية حيّة بيننا حتى اليوم، لأنها ارتبطت بموقف صادق ومشاعر حقيقية".

وعن فكرة إصدار أجزاء ثانية من الأغاني الناجحة، عبّر حدوتة عن تحفظه قائلًا: "لا أؤمن بأن هناك أغنية يمكن أن تتحمل جزءًا ثانيًا، الأغنية مدتها ثلاث دقائق، فَلِمَ أعود لها مرة أخرى؟ إلا إذا كنت غير واثق في قدرتي على تقديم الجديد، فأتمسك بنجاح سابق وأحاول البناء عليه".

تقديم أعمال جديدة

وأوضح أن الإبداع الحقيقي يكمن في تقديم أعمال جديدة بالكامل، وليس إعادة تدوير ما سبق، مضيفًا: "العالم لم ينتهِ، وهناك الكثير لنُقدمه، الأغنية التي تنجح تُحترم، ولكن لا يجب استنساخها".