مصطفى حدوتة: كلماتي لم تسبب أزمة لمحمد رمضان| فيديو

كشف الشاعر مصطفى حدوته في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري أن كلمات أغنية أنا انت التي تعاون فيها مع النجم محمد رمضان لم يكن مقصود فيها بكلمة "هلهل" الإساءة لأحد بل كانت مجرد كلمات أغنية و غير مقصود بها أي شخص.

يذكر أن الشاعر مصطفى حدوتة جدد تعاونه مع الهضبة عمرو دياب، للمرة الثانية، في أغنية "قفلتي اللعبة"، التي تم طرحها ضمن ألبوم "ابتدينا".

وقال حدوتة عن تعاونه مع الهضبة في لقاء خاص لـ صدى البلد: ألبوم "ابتدينا" يشهد التعاون الثاني بيننا من خلال أغنية "قفلتي اللعبة"، لينتعش الجمهور بكلماتي الراقصة والتي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

وأضاف مصطفى: “العمل مع عمرو دياب كان حلما والحمد لله اتحقق.. أحبه جدا وأتابع أعماله من زمان من قبل العمل معه".

واستطرد مصطفى: كما أن هذا التعاون يأتي بعد تعاونا لأول مرة في أغنية "يا قمر" التي تعد أنجح أغنية في ألبومه الماضي، لذا فأنا متفائل بنجاحنا سويًا في الألبوم الجديد لنبدأ سلسلة من النجاحات لا حصر لها.

وأعرب حدوتة عن سعادته بتعاونه لأول مرة مع الملحن محمد يحيى في أغنية "قفلتي اللعبة"، قائلًا: أُحييه على مجهوده.

أغنية "قفلتي اللعبة" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر أمير محروس.