هالة صدقي من أمام ساغرادا فاميليا: تحفة فنية مختلفة عن أوروبا

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة بزيارتها الأولى إلى مدينة برشلونة الإسبانية، مشيدة بجمال الطراز المعماري المميز الذي تنفرد به المدينة.

ونشرت صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ظهرت فيه أمام كنيسة ساغرادا فاميليا الشهيرة، وعلّقت قائلة:«أول مرة في برشلونة وسعيدة جدًا بالشكل المعماري هناك، مختلف جدًا عن أوروبا كلها تقريبًا. الكاتدرائية دي بدأت ككنيسة صغيرة سنة 1828، ولسه متوقعين يخلصوها سنة 2026!»



وأضافت في تعليقها:«بذكرى وفاة من قام بتصميمها وهو الفنان غاودي، والبناء مزيج من الفن القوطي والخطوط المنحنية في الآرت نوفو، تحفة فنية اسمها ساغرادا فاميليا.. ثقافة الشعوب متعة».

أزمة هالة صدقي :

في سياق أخر تصدرت الفنانة هالة فاخر محركات البحث جوجل بعد أن شن شخص حملة ضدها بقصد التشهير والإساءة اليها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هالة صدقي عبر انستجرام: “شكرا لكل من دافع عني في غيبتي وبعتذر إني بتكلم في موضوع تافه بس للأسف مضطرة علشان شبابنا اللي لسه علي أول الطريق ولهم مواقع إخبارية وصحفية ياخدوا بالهم بعد كده في نشر اي اخبار لانهم هيورطوا نفسهم في مسائلات قانونية.