آخر كلمات ضحية حادث انفجار أنبوبة بحفل محمد رمضان

شهد حفل محمد رمضان، الذي أُقيم مساء الخميس، حادثًا مأساويًا نتيجة انفجار أنبوبة ضمن معدات “الفاير شو”، ما أسفر عن وفاة أحد الفنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفرقة.

والمتوفي هو ابن شقيق أحد ملاك شركة الفاير شو واسمه "حسام حسن عبدالمنعم" من القليوبية ويبلغ من العمر 23 عاماً.

آخر كلمات كتبها قبل وفاته بالحادث

وكان قد شارك الراحل حسام حسن صور له عبر حسابه الشخصي على فيسبوك"؛ وكتب: “كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لديك المزيد”.

منشور اخير لضحية حفل محمد رمضان

أسماء مصابي الانفجار

وحصل “صدى البلد” على أسماء مصابي الانفجار الذى وقع في منتجع بورتو مارينا بالساحل الشمالى.

استقبل المستشفى 6 مصابين وهم عصام ا.ع اشتباه كسر باليد اليمنى.

عبداللاه ع. ح، نزيف بالمخ، كسر بالقدم اليسرى، جرح قطعي بالوجه.

عبد الله ح.ع جرح قطعي باليد

محمد خ. س ألم بالصدر

زين ع. ز كدمات وسحجات

عبدالرحمن .ح ألم في الصدر

يذكر أن الانفجار وقع خلال حفل، الفنان محمد رمضان وسط حضور جماهيري كبير. نتيجة خلل فني في أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة إطلاق الألعاب النارية، ما تسبب في إصابات مباشرة للجمهور والعاملين بالقرب من المسرح.