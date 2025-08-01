خلال أشهر.. لجنة الاتصالات بالنواب تعلن مفاجأة جديدة بشأن تيك توك

علق النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على امكانية غلق تطبيق التيك توك في مصر، وقال إن هذا الأمر سيكون صعب، لأنه في حالة الإغلاق ستظهر تطبيقات جديدة.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن أي تطبيقات قامت بمخالفة الضوابط والمعايير، والقوانين الخاصة بالدول، فالحكومة يحق لها أن تقوم بغلق هذا التطبيق.

ولفت إلى أن السؤال هنا بخصوص تطبيق التيك توك« هل قام بمخالفة جميع الضوابط والمعايير وقانون تقنية المعلومات» بالطبع لا، وأنه خلال الفترة الماضية ومنذ أقل من شهر كان هناك لقاء بين " رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولجنة الاتصالات بالبرلمان" والرئيس التنفيذي لتطبيق التيك توك بمصر وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد على أن هناك بعض التجاوزات غير مسموحة بها تظهر عبر تطبيق التيك توك، وطالب بتحسين المحتوي، وأن مصر تشجع على الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

خلال ثلاث أشهر

وأوضح أن الجميع يعمل على تقديم محتوي لا يخالف القيم والمعايير الخاصة بالدول، وأن هناك فيديوهات مخالفة تنتشر عبد التطبيق، وأنه خلال ثلاث أشهر من الاجتماع سيتم تحسين الأمور ووضع ضوابط لكل ما يتم نشره عبر التطبيق في مصر.