محيي إسماعيل: فيديوهات التيك توك إفلاس فني و أنتقد أعمالي حتى الآن

أكد الفنان الكبير محيي إسماعيل، أنه قدم مسيرة فنية طويلة يلخصها في 30 عمل سينمائي أبرزها الأخوة أعداء وخلي بالك من زوزو، مشددا على أن الانضباط عنصر مهم في حياة الفنان، وما زال ينتقد نفسه إذا رأى أعماله تعرض على التلفزيون ويدون الأخطاء في ورقة لا يراها غيره.

وأشار محيي اسماعيل، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أنه يوافق على تقديم مسرح حاليا إذا كان عرض مسرح سياسي، لافتا إلى أنه كان سيقدم شخصية العقيد الراحل معمر القذافي في عمل سينمائي لكن لم يوجد انتاج لتقديم العمل.

وكشف محيي اسماعيل، عن رأيه في الفيديوهات المنتشرة على منصة تيك توك، قائلة: "بشوف فيديوهات التيك توك إلى حد ما وبتعجبني بعضها لكنها بشكل عام افلاس"، كما أشار إلى أهمية التلفزيون وأنه تسبب في نشر المسرح وتكلم عن الكثير من الناس لم يتكلم عنهم أحد.