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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مبادرات تعظيم الموارد المالية| جامعة القاهرة تصدر تقرير إنجازاتها للعام 2024/2025

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أصدرت جامعة القاهرة تقرير إنجازاتها للعام الجامعي 2024/2025، والذي يأتي تتويجًا لعام من العمل المؤسسي المتكامل، ويعكس التزام الجامعة برؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تضمن التقرير سبعة محاور رئيسية تعكس أبعاد التطوير الأكاديمي والبحثي والمجتمعي والمؤسسي التي شهدتها الجامعة خلال هذا العام.

ويستعرض التقرير في محوره الأول جهود تعزيز التنافسية العالمية للجامعة من خلال الحضور على الساحة الدولية وتنمية الشراكات الاكاديمية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، وتحقيق تقدم ملموس في التصنيفات العالمية، مع تزايد النشر العلمي الدولي، فضلا عن إطلاق أول استراتيجية جامعية للذكاء الاصطناعي في مصر وإفريقيا وللشرق الأوسط.

وتناول المحور الثاني من التقرير مبادرات تعظيم الموارد المالية والاستثمارات الجامعية، والتي جاء على رأسها تأسيس شركة لإدارة واستثنار الأصول المعنوية، كأول شركة في تاريخ جامعة القاهرة، وهي تعنى باستثمار مخرجات البحث العلمي وربطها بقطاعات الصناعة والاعمال، وكذلك إطلاق جامعة القاهرة الأهلية التي تبدأ الدراسة بها في سبتمبر المقبل، إضافة إلى السير في خطوات فتح فروع لجامعة القاهرة بالخارج، وتنامي الوقفيات التعليمية والكراسي البحثية والمشروعات البحثية الممولة، فضلا عن زيادة أعداد الطلاب الوافدين.

أما المحور الثالث، فقد ركز على تعزيز الشراكات الوطنية وخدمة أهداف الدولة المصرية، عبر تفعيل التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة لخدمة خطط التنمية المحلية والمجتمعية.

وتطرق المحور الرابع إلى تحسين جودة الحياة الجامعية والرعاية المتكاملة من خلال مبادرات الرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، إلى جانب تمكين المرأة، ورعاية الطفل، وتأهيل ودمج ذوي الهمم، وتفعيل أنشطة روابط الخريجين.

وفي إطار الحوكمة والتطوير المؤسسي المستدام، استعرض المحور الخامس إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025–2030، وتحديث الهيكل التنظيمي وتأهيل العاملين والاستعامة بالكفاءات وإعداد كوادر الصف الثاني، وتعزيز أنظمة المتابعة والمراجعة الداخلية، واستحداث وحدات جديدة وتشكيل لجان نوعية، ومكافحة الفساد ومحاسبة الخارجين على مقتضيات الواجب الوظيفي.

كما رصد المحور السادس التقدم في استكمال المشروعات الإنشائية بالجامعة، بما يشمل مستشفى 500500، والمجمع الطبي الجديد، ومسرح جامعة القاهرة (مسرح دولت أبيض)، والفرع الدولي للجامعة، إضافة إلى التطوير في البنية التحتية، برفع كفاءة المدن الجامعية، وترميم وصيانة أسوار الحرم الجامعي، وتهيئة العديد من المنشآت التعليمية، والسير في خطوات التطوير بمستشفيات جامعة القاهرة.

واختتم التقرير بمحور تعزيز الدور المجتمعي والبيئي للجامعة، من خلال التفاعل مع المبادرات الرئاسية والمجتمعية، وإصدار تقرير الاستدامة للعام 2024، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة بمختلف المحافظات، وتنظيم ملتقيات التوظيف، والمعارض الخيرية، وللعمل على ضبط الهوية البصرية للحرم الجامعي.

جدير بالذكر ان جامعة القاهرة استقبلت على مدار العام الجامعي 2024/2025 العديد من القادة وكبار المسئولين من مختلف دول العالم، ومن أبرزهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الصربي د. جورو ماتسوت، وزيرة التعليم اليابانية، ورئيس مجلس التعليم العالي التركي، ووزير الشباب الإماراتي، وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، كما استقلت الجامعة سفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، ومن أبرزهم: سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، واليونان، واليابان والهند، واوزبكستان، وكمبوديا، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والأردن، والسودان، فضلا عن لقاءات مع سفراء المملكة العربية السعودية، وبريطانيا، وإيطاليا، وكذلك استقبال رؤساء ونواب رؤساء العديد من الجامعات المرموقة من دول الصين وفرنسا وبريطانيا واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية.

ويؤكد هذا التقرير على استمرار جامعة القاهرة في أداء دورها كصرح أكاديمي وطني رائد، يسهم بفاعلية في تطوير التعليم العالي وخدمة المجتمع، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا.

جامعة القاهرة رؤية مصر 2030 العمل المؤسسي المتكامل

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