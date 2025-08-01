لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تناقش خطتها لانتخابات الشيوخ 2025

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشا مهدى عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة فى اللقاء وبمشاركة البعض عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وأكدت الدكتورة رشا المهدى ان الاجتماع ناقش دور اللجنة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة والمتمثلة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وما تم في حملة طرق الأبواب والتى انطلقت تحت شعار " صوتك أمانة " ضمن أنشطة مبادرة " معا بالوعي نحميها"وذلك فى مختلف محافظات الجمهورية بمشاركة مقررات الفروع المجلس ، حيث استهدفت رفع الوعي لدى السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها حق دستوري ، وتعزيز ثقافة المشاركه الفاعلة للمرأة في الانتخابات المقبلة.

وأضافت مقررة اللجنة أنه تم تنفيذ تدريب لمتابعي الانتخابات المحليين ومقررات فروع المجلس فى مختلف محافظات حيث تم اطلاعهم علي مدونة السلوك الصادره عن الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف علي أهم القواعد التي يجب الالتزام بها أثناء متابعة العملية الانتخابية و التعريف بقواعد سلوك المتابعين وطريقة استيفاء استماره المتابعة الالكترونيه وإعداد التقارير وتوثيق كل ما يخص العملية الإنتخابية مجلس الشيوخ 2025.