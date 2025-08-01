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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل القراءة بالموبايل 2025

دفع فاتورة الغاز المنزلي
دفع فاتورة الغاز المنزلي
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين أصحاب الشقق السكنية في مصر عن طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد من خلال الموبايل، في ظل التوجه العام نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات الحكومية. 

سداد فاتورة الغاز

سداد فاتورة الغاز باستخدام الفيزا أو الماستر كارد

تتيح بعض شركات الغاز سداد الفواتير مباشرة باستخدام البطاقات البنكية عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، من خلال:
1.الدخول إلى موقع شركة الغاز
2.إدخال رقم الحساب
3.اختيار الدفع الإلكتروني
4.إدخال بيانات البطاقة البنكية
5.تأكيد الدفع واستلام إشعار من البنك

سداد الفاتورة عبر مكاتب البريد المصري

تتيح الهيئة القومية للبريد خدمة دفع فواتير الغاز من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية. 

ويمكن للمواطن التوجه إلى أقرب فرع وتقديم رقم الحساب لموظف البريد الذي يقوم بإتمام عملية الدفع وتسليم إيصال السداد.

أسهل طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

وأطلقت شركات الغاز الطبيعي في مصر مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تمكن المواطنين من دفع فاتورة الغاز بسهولة عبر الإنترنت، ومن أبرزها:

1- موقع ماي فوري (MyFawry):
يمكن الدخول إلى موقع ماي فوري أو تحميل التطبيق من App Store أو Google Play، ثم اختيار خدمة سداد فاتورة الغاز وإدخال رقم المشترك لإتمام الدفع.

2- تطبيق جوميا باي (Jumia Pay):
يوفر التطبيق خدمة دفع الفواتير بعد تسجيل الدخول، من خلال اختيار فئة المرافق العامة ثم إدخال البيانات الخاصة بحساب الغاز.

3- الموقع الرسمي لشركة بتروتريد:
يتيح موقع شركة بتروتريد إمكانية سداد الفاتورة إلكترونيا، وذلك عبر إدخال رقم الحساب واختيار وسيلة الدفع المناسبة مثل الفيزا أو المحافظ الإلكترونية.

المحافظ الإلكترونية المتاحة لسداد الفاتورة

وفرت البنوك وشركات المحمول عددا من المحافظ الإلكترونية التي يمكن من خلالها سداد فاتورة الغاز بكل سهولة، أبرزها:
فون كاش – البنك الأهلي المصري
BM Wallet – بنك مصر
فودافون كاش
أورنج موني
اتصالات كاش
وي باي (WE Pay)

ويتم السداد من خلال فتح تطبيق المحفظة، اختيار “مرافق عامة”، ثم شركة الغاز، وإدخال رقم الحساب وإتمام الدفع.

الدفع عبر ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)

يمكن للمواطنين التوجه إلى أي محل تجاري مزود بماكينة دفع إلكتروني تابعة لإحدى الشركات التالية:
فوري
أمان
خدماتي
مصاري
ضامن
ممكن
BEE
إي فاينانس

خطوات الدفع عبر الماكينات

اختيار “مرافق عامة”
تحديد شركة الغاز
إدخال رقم المشترك
تحديد عدد الفواتير
تأكيد العملية واستلام إيصال الدفع

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