في ثوان .. خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل وتسجيل القراءة

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل وتسجيل قراءة عداد الغاز .. ضمن خطط التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات اليومية للمواطنين، أصبح بإمكان المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي سداد فواتيرهم الشهرية إلكترونيًا من دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الشركات.

شركات الغاز إمكانية أتاحت تسجيل قراءة العداد من خلال الهاتف لضمان دقة الفواتير وتفادي التقديرات أو تراكم المديونيات.

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طريقة دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايل

وفرت شركات الغاز الطبيعي في مصر مجموعة من القنوات الرقمية لسداد الفواتير بسهولة وأمان. وفيما يلي أبرز الوسائل المتاحة:

1. موقع ماي فوري (MyFawry)

• يمكن الدخول إلى موقع ماي فوري أو تحميل التطبيق من App Store أو Google Play.

• اختيار خدمة “دفع فاتورة الغاز”.

• إدخال رقم المشترك والمعلومات المطلوبة، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

2. تطبيق جوميا باي (Jumia Pay)

• تحميل التطبيق وتسجيل الدخول.

• اختيار “فواتير الغاز الطبيعي”.

• إدخال رقم المشترك وتفاصيل السداد، ثم إتمام العملية عبر البطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

3. الموقع الرسمي لشركة بتروتريد

• زيارة الموقع الرسمي لبتروتريد.

• تسجيل رقم الحساب.

• اختيار وسيلة الدفع مثل الفيزا أو الماستر كارد وإتمام العملية.

المحافظ الإلكترونية المعتمدة

يمكن استخدام العديد من المحافظ الرقمية في سداد الفواتير، ومنها:

• فون كاش (البنك الأهلي المصري)

• BM Wallet (بنك مصر)

• فودافون كاش

• أورانج موني

• اتصالات كاش

• WE Pay

ماكينات الدفع الإلكتروني (POS)

تتوفر خدمات الدفع أيضًا من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الموجودة في المحلات والمراكز التجارية، وتشمل شركات مثل:

• فوري

• أمان

• خدماتي

• مصاري

• ضامن

• ممكن

• BEE

• إي فاينانس

خطوات الدفع من خلال الماكينة

1. فتح تطبيق الماكينة.

2. اختيار “مرافق عامة” ثم تحديد شركة الغاز.

3. إدخال رقم المشترك.

4. تحديد الفواتير المطلوب سدادها.

5. تأكيد الدفع واستلام إيصال إلكتروني.

الدفع باستخدام البطاقات البنكية

إذا كنت تفضل الدفع بالفيزا أو الماستر كارد:

• ادخل إلى موقع شركة الغاز التابع لها.

• أدخل رقم الحساب الخاص بك.

• اختر خيار الدفع الإلكتروني.

• أدخل بيانات البطاقة البنكية.

• أكد العملية وانتظر رسالة تأكيد من البنك.

دفع فاتورة الغاز من خلال مكاتب البريد المصري

لا تزال مكاتب البريد وسيلة متاحة وفعالة لدفع الفواتير، وذلك عبر:

• التوجه لأقرب مكتب بريد خلال مواعيد العمل الرسمية.

• تقديم رقم الحساب الخاص بخدمة الغاز.

• يتم تنفيذ عملية الدفع فورًا مع استلام إيصال معتمد.

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز عبر الهاتف

من أجل ضمان إصدار فواتير دقيقة، تتيح شركة بتروتريد إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال عدة وسائل رقمية:

• عبر تطبيق “بتروتريد للخدمات” على الهاتف المحمول.

• من خلال موقع الشركة الرسمي.

• عبر خدمة WhatsApp المخصصة، بإرسال صورة العداد مع الرقم الشهري.

• أو الاتصال على الخط الساخن وتسجيل القراءة صوتيًا.