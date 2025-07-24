125 كيلو وات.. ترك الراوتر وشاحن الموبايل في الفيشة يرفع فاتورة الكهرباء

ترك شاحن الموبايل في الفيشة، حتى لو الموبايل غير موصول بالشاحن،من أكبر الأخطاء المنتشرة في البيوت، لأنه يظل يستهلك الكهرباء.

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح عند استخدام الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وتوفير فاتورة الكهرباء.

ونشرت الشركة أن الشاحن يستهلك ما بين ٠.١ إلى ٠.٥ واط في الساعة، وهذا معناه إنه على مدار السنة، شاحن واحد يستهلك ما يعادل ٥ كيلووات/ساعة.

نصائح استخدام الشواحن

- افصل الشاحن من الفيشة بعد الشحن مباشرة.

- لا تترك الموبايل يشحن طول الليل لأن أغلب الهواتف تشحن بالكامل خلال ساعتين، وبعدها الشاحن يظل يسحب طاقة ويؤثر على البطارية.

- استخدم شاحن أصلي فقط لأن الشواحن المقلدة تستهلك كهرباء أكتر، وأحيانا تسبب سخونة أو حرائق.

- وصّل الشواحن بمشترك به مفتاح فصل

- استخدم شاحن ذكي به فصل تلقائي (Smart Charging) لأنه سيوقف الشحن تلقائيًا بعد امتلاء البطارية.

نصيحة عند شراء الشاحن



- اختار شواحن بها خاصية الحماية من الشحن الزائد (Overcharge Protection)

- راجع الاستهلاك المكتوب على الشاحن، فكلما قلّ التيار في وضع الخمول (No Load)، كل ما كان أفضل.

- اختار شواحن مرخصة من الشركات الأصلية أو الحاصلة على شهادات أمان مثل CE – RoHS

استخدام الراوتر وتوفير فاتورة الكهرباء

و من النصائح التي تقدمها الشركة القابضة أيضا طريقة استخدام الراوتر وترشيد الاستهلاك عن طريق فصل الراوتر أو أجهزة الشبكات اللاسلكية التى تعمل 24 ساعة يوميًا في أغلب البيوت، وكتير من الناس لايعلم إنها تستهلك كهرباء حتى من غير استخدام

وأشارت الشركة أن الراوتر العادي يستهلك ما بين 8 إلى 15 واط في الساعة، وهذا يعني تقريبًا 10 كيلووات/ساعة شهريًا، أي حوالي 120 كيلوات سنويا لذلك يجب اتباع الاتي..

- فصل الراوتر وقت النوم أو السفر فأثناء السفر أو الليل،لايتم استخدامه لذلك فصله يقلل الاستهلاك ويخفف الحمل.

- تفعيل خاصية الجدولة (Wi-Fi Schedule) معظم الراوترات الحديثة فيها خاصية تتيح إيقاف وإعادة تشغيل الـ Wi-Fi تلقائيًا في أوقات محددة.

- تقليل من البث الزائد (Reduce Signal Range) لو الراوتر يدعم تقليل مدى الإشارة (Transmit Power)، قللها في حالة عدم الحاجة لمسافة تغطية كبيرة.

- حدث الراوتر باستمرار لإن التحديثات لاتحسن الأداءفقط لكنها تقلل استهلاك الطاقة أيضا.

- استخدم راوتر موفر للطاقة أو فيه خاصية Energy Saving Mode





- افصل أي أجهزة متوصلة بالـ USB في الراوتر (مثل هارد أو طابعة) لإنها تستهلك كهرباء إضافية حتى لو لم تكن مستخدمة

- توصيل الراوتر بمشترك فيه فيوز أمان يحميه من أي زيادات مفاجئة في التيار ويحافظ عليه من التلف.

نصيحة عند شراء الراوتر

اختار راوتر به خاصية الإغلاق التلقائي أو الجدولة الذكية.

راجع استهلاك الجهاز في وضع التشغيل الفعلي، ليس في وضع الاستعداد فقط.



لاتشتري راوتر بإشارة قوية زيادة عن الحاجة خاصة لو مساحة المكان صغيرة فهذا يزيد في استهلاك الكهرباء