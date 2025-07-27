قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب
وصول شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى معبر كرم أبو سالم
من مصر.. شاحنات محملة بالطحين في طريقها إلى غزة
الخارجية: مصر تعمل على مسارات مختلفة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء والحرارة تتجاوز 45 درجة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الهلال الأحمر الفلسطيني: شاحنات المساعدات المصرية لا تتوقف.. والوضع في غزة كارثي
جيش الاحتلال يعترف بمقـ.ـتل ضابط وجندي في خان يونس بانفجار عبوة ناسفة
بعد ذروة لاهبة.. الأرصاد: عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع
انخفاض محدود .. أسعار الذهب الآن في مصر
100 يوم صحة.. أكثر من 15 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يومًا فقط
منال عوض وياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 كيلووات فى الساعة.. استخدم الفرن الكهربائي ووفر فى الفاتورة

الفرن الكهرائى
الفرن الكهرائى
وفاء نور الدين

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية فوس بوك بعض النصائح حول استخدام الأحهزة الكهربائية بطريقة تساعد على تقليل الاستخدام وتقليل فاتورة الكهرباء .

ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة استخدام الفرن  فالفرن الكهربائي وسيلة ممتازة للطبخ المتساوي والمريح، لكنه من أكتر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء في المطبخ، فمتوسط استهلاك الفرن الواحد  يصل من ٢٠٠٠ لـ ٣٠٠٠ واط/ساعة، ولو استخدم بشكل يومي بدون تنظيم،  سترتفع فاتورة الكهرباء

  نصائح استخدام ذكي للفرن الكهربائي


  سخّن الطعام  وقت الحاجة على الرغم من إن التسخين المسبق مطلوب أحيانًا، لكن ليس لكل الأكلات، وفر وقت وكهرباء

  استخدم الفرن الكامل بذكاء حضّر أكثر من صنف في نفس الوقت لو أمكن، بدلا من تسخين الفرن مرتين

  اقفل الفرن قبل نهاية التسوية بدقائق الحرارة المتبقية تكمل الطهي بدون استهلاك إضافي

  نضّف الفرن بانتظام لأن الدهون المتراكمة تقلل كفاءة التسخين وتجعل  الجهاز يستهلك أكتر

لاتفتح الباب كتيرا أثناء الطبخ لأن كل فتحة تخسر حوالي ٢٠٪ من الحرارة، فالجهاز يعوضها بزيادة التشغيل

  استخدم ميزان حرارة داخلي لو متوفر علشان بيساعدك تحدد بدقة متى يكون الأكل جاهز ويوفر وقت وطاقة

 نصيحة عند شراء الفرن


  اختار فرن فيه عزل حراري جيد وباب زجاجي مزدوج.
 اختار موديل فيه برامج طهي متعددة واستهلاك محدد .(Eco)
  راجع استهلاك الجهاز Watt أو kWh/ساعة.
  تأكد من وجود مؤقت وتايمر إيقاف تلقائي.

فاتورة الكهرباء الفرن الكهربائي أكتر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

طلاب الثانوية العامة

خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك

اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة

من هو اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة الجديد؟

أطفال المنيا

مبيدات حشرية .. النيابة تكشف مفاجآت في وفاة 6 أطفال و والدهم بالمنيا

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والأسنان 92.68%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية

إنقاذ سيدة من نزيف حاد بسبب انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى الخانكة التخصصي

محافظ البحر الأحمر

أخبار البحر الأحمر: تحرك عاجل لحماية الثروات البحرية وتكريم طالب من أوائل الثانوية الأزهرية

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد: حملة تطوعية لبناء ونظافة المقابر.. واستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة

بالصور

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية
طريقة عمل فطائر السبانخ السورية

أكلة الصيف .. طريقة عمل الكانيلوني بأقل التكاليف

كانيلوني
كانيلوني
كانيلوني

بحضور مروان موسى.. عفرتو وديسكو مصر يشعلون المسرح الروماني

عفروتو
عفروتو
عفروتو

مي عمر تثير الجدل في أحدث ظهور.. ما سر رشاقتها؟

مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها
مى عمر تثير الجدل بخصرها المنحوت فى اخر ظهور لها

فيديو

تامر وعمرو

منزلتش صورته وهي تحت.. تامر حسني يعاتب فنانا بسبب صدارة يوتيوب.. والجمهور: يقصد عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد