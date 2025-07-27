3 كيلووات فى الساعة.. استخدم الفرن الكهربائي ووفر فى الفاتورة

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية فوس بوك بعض النصائح حول استخدام الأحهزة الكهربائية بطريقة تساعد على تقليل الاستخدام وتقليل فاتورة الكهرباء .

ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة استخدام الفرن فالفرن الكهربائي وسيلة ممتازة للطبخ المتساوي والمريح، لكنه من أكتر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء في المطبخ، فمتوسط استهلاك الفرن الواحد يصل من ٢٠٠٠ لـ ٣٠٠٠ واط/ساعة، ولو استخدم بشكل يومي بدون تنظيم، سترتفع فاتورة الكهرباء

نصائح استخدام ذكي للفرن الكهربائي



سخّن الطعام وقت الحاجة على الرغم من إن التسخين المسبق مطلوب أحيانًا، لكن ليس لكل الأكلات، وفر وقت وكهرباء

استخدم الفرن الكامل بذكاء حضّر أكثر من صنف في نفس الوقت لو أمكن، بدلا من تسخين الفرن مرتين

اقفل الفرن قبل نهاية التسوية بدقائق الحرارة المتبقية تكمل الطهي بدون استهلاك إضافي

نضّف الفرن بانتظام لأن الدهون المتراكمة تقلل كفاءة التسخين وتجعل الجهاز يستهلك أكتر

لاتفتح الباب كتيرا أثناء الطبخ لأن كل فتحة تخسر حوالي ٢٠٪ من الحرارة، فالجهاز يعوضها بزيادة التشغيل

استخدم ميزان حرارة داخلي لو متوفر علشان بيساعدك تحدد بدقة متى يكون الأكل جاهز ويوفر وقت وطاقة



نصيحة عند شراء الفرن



اختار فرن فيه عزل حراري جيد وباب زجاجي مزدوج.

اختار موديل فيه برامج طهي متعددة واستهلاك محدد .(Eco)

راجع استهلاك الجهاز Watt أو kWh/ساعة.

تأكد من وجود مؤقت وتايمر إيقاف تلقائي.