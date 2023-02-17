عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

زيزو
زيزو

طالب تامر عبدالحميد الشهير بـ دونجا مدافع نادي الزمالك السابق أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء بمراجعة نفسه ومستواه في مباريات الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره المريخ السوداني سلبيا خارج الديار في المباراة التي أقيمت بملعب استاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال دونجا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: زيزو من أكثر اللاعبين اللى بحبها ف فريق الزمالك ولكن الفتره اللى فاتت مش حاسس بى ومش حاسس بقوة زيزو اللى ف اى وقت بيعمل الفارق ..

وأضاف دونجا الزمالك :  انت محتاج يا زيزو تراجع نفسك وتشوف تراجع مستواك سببه ايه واحنا في ضهرك وبندعمك  بالتوفيق.

طالب بإبعاد زيزو.. نجم الزمالك السابق : المريخ لو امتلك مهاجم كان خلّص

فقد البوصلة بالملعب .. الزمالك يتعادل سلبيًا أمام المريخ بدوري أبطال أفريقيا

الشوط الأول من لقاء الزمالك والمريخ

بدأ الزمالك اللقاء بتحفظ دفاعي أمام فريق المريخ السوداني  ومرر محمد عبدالشافي كرة تصل داخل منطقة الجزاء وأخفق أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

كادت دفاعات المريخ تتسبب فى فرصة خطيرة بالدقيقة الخامسة بعدما سدد مدافع المريخ الكرة فى جسم سيف الجزيري وفشل زيزو نجم الزمالك فى السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء.

وسدد فى الدقيقة السابعة البرازيلي دا سوزا كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وتصل إلى محمد عواد حارس الزمالك 

ومرر فى الدقيقة الثامنة سيف الجزيري كرة عرضية داخل منطقة الجزاء كادت تشكل خطورة لصالح الزمالك وتصل إلى يد حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد فى الدقيقة التاسعة البرازيلي دا سوزا مهاجم المريخ السوداني أن يسجل هدف التقدم بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه لتعلو عارضة حارس الزمالك.

نجح حسام عبدالمجيد في ابعاد كرة خطيرة لصالح المريخ السوداني كاد يسجل منها فرصة هدف التقدم بعدما سددها المهاجم البرازيلي باولو دا سوزا 

ومرر فى الدقيقة 13 أحمد سيد زيزو كرة طولية كادت تمر الى سيف الجزيري قبل أن يبعدها مدافع المريخ السوداني.

 واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة بعد تعرض حسام عبدالمجيد مدافع نادي الزمالك للإصابة وخضوعه إلى العلاج في الدقيقة 17.

أرسل فى الدقيقة 24 محمود عبدالرازق شيكابالا كرة داخل منطقة الجزاء يفشل زيزو فى اللحاق بها لتضيع فرصة حقيقية لتسجيل الزمالك هدف التقدم في شباك المريخ السوداني.

وأضاع سيف الجزيري فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 32 بعدما تسلم تمريرة من زيزو عقب استغلاله خطأ من دفاعات المريخ السوداني ليسددها مهاجم الزمالك أعلى عارضة محمد مصطفى الحارس السوداني.

وسدد سيف جعفر لاعب الزمالك كرة قوية فى الدقيقة 37 تصدى لها محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وكاد الجزولي نوح فى الدقيقة 39 أن يفتتح أهداف المريخ السوداني فى شباك الزمالك عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها ضعيفة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس مرمى الفارس الأبيض.

تعادل الزمالك غير منصف.. فيريرا : لماذا لا تحتسب لنا ركلات الجزاء بأفريقيا؟

ما بين فرح وحزن.. 38 ركلة جزاء تحسم بطولات الأهلي خلال تاريخه

تفاصيل الشوط الثاني

شهدت مجريات الشوط الثاني سدد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وتعرض زيزو فى الدقيقة 48 للإصابة إثر عرقلة من سيرجيو رافائيل لاعب المريخ السوداني وحصل نجم الزمالك على ركلة حرة.

وتصدى محمد مصطفى حارس المريخ السوداني بصعوبة لكرة سددها سيف جعفر فى الدقيقة 49 بقوة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح محمد عواد حارس الزمالك في التصدي لكرة من أليكس سوزا سددها بقوة داخل منطقة الجزاء لتخرج إلى ضربة ركنية.

واضطر البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب مصطفى شلبي بديلا لمحمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر بدلا من سيد عبدالله نيمار.

وكاد سيف جعفر لاعب الزمالك فى الدقيقة 70 أن يفتتح التسجيل بعدما سدد الكرة قوية تصطدم بالقائم وتمر إلى خارج مرمى محمد مصطفى حارس مرمى المريخ السوداني.

وحصل محمد طارق مدافع الزمالك على بطاقة صفراء فى الدقيقة 72 بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب المريخ السوداني.

وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك فى الدقيقة 77 مرماه من فرصة هدف محقق بعدما سدد رمضان عجب قذيفة صاروخية داخل منطقة الجزاء.

 

الزمالك زيزو تامر عبدالحميد الدوري دوري ابطال افريقيا المريخ السوداني محمد عبدالشافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

قنوات مجانية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السوداني على النايل سات

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

راجع نفسك .. دونجا الزمالك يوجه رسالة لـ زيزو بعد تعادل المريخ

منها CBC sport.. قنوات مجانية لنقل مباراة الزمالك والمريخ بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

تعادل الزمالك غير منصف.. فيريرا : لماذا لا تحتسب لنا ركلات الجزاء بأفريقيا؟

فقد البوصلة بالملعب .. الزمالك يتعادل سلبيًا أمام المريخ بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

لتجنب الاحراج وحماية الخصوصية.. جرب هذه الحيلة على فيسبوك ماسنجر

هذا خصمنا الثاني | تعليق صادم من فيريرا بعد مباراة الزمالك والمريخ

سبحان الذي اسرى .. معناها ولماذا استغرقت المعجزة ليلة كاملة؟ الشعراوي يجيب

بعد التعثر في دوري الأبطال .. هل يستحضر الزمالك سيناريو كونفدرالية 2019؟

شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة الاقتصادية بسبب 10 ملايين جنيه غدا

وزير التعليم يهنئ متابعي صفحته الشخصية بـ ذكرى الإسراء والمعراج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات الشيف شربيني.. طريقة عمل نجرسكو شهى ومميز

لأفضل النتائج.. الوقت الأمثل لممارسة التمارين الرياضية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الموفرة| بمذاق لا يقاوم

هدايا ودولارات على تيك توك لـ محمد رمضان والسقا .. ما الحقيقة؟

فيديو

خبراء يردون.. تنبؤات وقوع زلازل في مصر والمنطقة العربية

حسد أم خطأ طبي.. أم تبكي على رضيعها بعد رحيله بسبب الفيسبوك

هل ينضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي قريبا ؟ فيديو

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن قريبا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ