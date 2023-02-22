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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أوردر أونلاين كاد يتسبب في نهاية مأساوية لعائلة في بريطانيا

أوردرأونلاين كاد
أوردرأونلاين كاد يتسبب في نهاية مأساوية لعائلة في بريطانيا

في موقف شبيه وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي، كشفت سيدة عن تسلمها أورد أونلاين كان أن يتسبب في نهاية مأسوية لها وأسرتها عندما وصل إلى منزلها بمدينة بليموث، جنوب غرب بريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفتي “الديلي ميل و الصن” البريطانيتيين، اليوم الأربعاء، فقد أصيبت صوفي جونز، 35 عاما، بحالة من الخوف على أسرتها وطفليها إثر وصول صندوق خطر عن طريق الخطأ. 

أورد أونلاين

وقالت الأم لطفلين وهي تعمل في مجال الروبوتات إنه بدلا من وصول صندوق “أدوات إلكترونية” إلى منزلها وصل صندوقين كبيرين من مواد كيميائية سامة بوزن 40 كيلوجراما. 

ولفتت إلى أنه بدافع الفضول فقد فتحت السيدة البريطانية عبوات من الصندوقين لتصدم بأبخرة سامة تصعد في اتجاهها فقام بغلق الصندوقين على الفور مع خوفها من فتحها مرة أخرى. 

وبعد إصابة السيدة بالقلق الشديد، تبين أن مواد الصندوقين مرتبطة باحدي الصناعات وتكلفتها  حوالي 72000 جنيه إسترليني، وبدلا من وصولها إلى مقر الشركة وصلا لها بالخطأ. 

وقدمت الشركة المسؤولة اعتذراها للسيدة. 

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