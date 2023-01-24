فئران داخل طلب أونلاين.. موقف يثير غضب مواطن في بريطانيا.. تفاصيل وصور

“فئران في طلب أونلاين” .. هذا ما وجده مواطن عندما طلب شراء حذاء عبر الإنترنت من واحدة من أكبر شركات البيع والشحن بالعالم في جنوب شرق العاصمة البريطانية، لندن.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميرور” البريطانية، اليوم الاثنين، فإن مواطن بريطاني، أب لوالدين، أصيب بحالة كبيرة من الغضب عند طلبه شراء حذاء “أونلاين”.

وقال المواطن البريطاني، بول باين، 44 عاما، إن عثوره على فأريين نافقين في الحذاء الذي طلبه بمقابل 69 جنيها إسترلينيا (2.550 جنيها مصريا) كانت أكبر مفاجأة سيئة قابلها بحياته.

وأضاف الرجل البريطاني أنه عندما فتح صندوق الحذاء وجد ما اعتقد أنه فضلات خاصة عندما سحب طبقة بعد طبقة من التغليف بعيدا، فأصبح المشهد أكثر فظاعة.

وتابع المواطن البريطاني: "أخرجت حذاءا واحدا ورأيت أول فأر في الأسفل مع كميات من الفضلات في كل مكان وقطع من الورق، كانت رائحته كريهة ومثيرة للاشمئزاز، ثم التقطت الحذاء الآخر حيث سقط هذا الفأر الآخر ميتا".

فئران في طلب أونلاين

وتساءل المواطن البريطاني: "ماذا لو فتحت هذا الطرد في وقت سابق وكانت الفئران على قيد الحياة ونفدت، وماذا لو حدث هذا الموقف لكبار السن أو لشخص لديه أطفال صغار؟".

ولفت الصحيفة البريطانية، إلى أن موقع التجارة الإلكترونية، أمازون، عوض المواطن بـ هدايا إضافية بقيمة 75 جنيهًا إسترلينيًا كبادرة حسن نية بالإضافة إلى رد أمواله.

وعلق متحدث باسم أمازون لصحيفة “ديلي ستار” إن الشركة قد اعتذرت للعميل، وتحقق حاليا في هذه الواقعة من أجل تدارك مثل هذا الموقف وعدم تكرره.

المواطن البريطاني

فئران في طلب أونلاين..موقف يثير غضب مواطن في بريطانيا