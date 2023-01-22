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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للمرة الثانية.. طائر نورس يسرق صحفيا في بريطانيا..ما القصة؟

للمرة الثانية.. طائر
للمرة الثانية.. طائر نورس يسرق مراسل صحفي في بريطانيا

على طريقة أحد مشاهد فيلم “الطيور” للمخرج الإنجليزي، ألفريد هيتشكوك، سرق طائر نورس مراسل صحفي يعمل في موقع “ويلز أونلاين Wales Online” في واقعة تعد الرابعة خلال الأسابيع القليلة الماضية ببريطانيا. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الأحد، قال ريتشارد إيفانزر مراسل موقع “ Wals Online” إن واقعة سرقة طائر النورس حدثت في منطقة لاندودنو جانكشن حيث كان في طريقه للعمل وتوقف لشراء معقم يدين وحلويات.

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طائر يسرق 

وأضاف المراسل الصحفي البريطاني: "لم أتوقع قط أن أتعرض للسطو في وضح النهار، طار النورس لأسفل وانتزع علبة الحلوى مني أمام عيني مباشرة، ثم حلق بلا مبالاة إلى الجانب الآخر من موقف السيارات".

وأوضح المراسل الصحفي البريطاني: "تمكنت من نزع الحلوى من منقار النورس، وكان يجب أن أتعلم عندما حدث الشيء نفسه قبل أسابيع، و في ذلك الوقت حاول النورس أخذ محفظتي لكني أسقطتها في الثانية الأخيرة".

للمرة الثانية.. طائر نورس يسرق مراسل صحفي في بريطانيا

وأشار: “تجلس النوارس على أسطح خلجان عربات الترولي القريبة وأعمدة الإنارة وتنتظر المتسوقين أن يضعوا تسوقهم على أسطح سياراتهم بينما يفتحون أبواب سياراتهم يقوم بسرقتهم”. 

ولفت إلى أن الطيور تعد "كابوساً" في المنطقة البريطانية لا سيما خلال أشهر الصيف.

وفي سياق متصل، علقت متحدثة رسمية باسم مجلس مقاطعة كونوي على الواقعة: "نظرا لأن الناس يطعمون النوارس  فقد تعلموا أن البشر مصدر سهل للغذاء".

للمرة الثانية.. طائر نورس يسرق مراسل صحفي في بريطانيا
الطيور طائر نورس مراسل صحفي ويلز أونلاين بريطانيا

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