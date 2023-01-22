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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرقه شاب في 7 ثوان بالشارع..تحذير هام للأطفال بسبب هذا الفيديو.. شاهد

شاب سرقه في 7 ثواني
شاب سرقه في 7 ثواني بالشارع..تحذير هام للأطفال بسبب فيديو

انتشر مقطع فيديو يحذر الأطفال من كيفية التعامل مع الأشخاص الغرباء أثناء سيرهم بالشوارع، معنونا بـ “كارثة جديدة - سرقة في 7 ثوان، حذر  أطفالك ميقفوش مع حد ميعرفوش ”. 

أظهر مقطع الفيديو المتداول سير طفل بجوار شاب بدون مسافة حيث يتناقشان في أمر ما وقبل نهاية الرصيف التي توجد عليه كاميرا مراقبة ظهرت المفاجأة الصادمة. 

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سرقة طفل بالشارع 

كشف مقطع الفيديو عن قيام الشاب بهز يد الطفل بينما يسلم عليه باحدي يديه ثم يقوم بـ “خفة” بإشغال الطفل وهزه من ملابسه حتى يتمكن من سرقة هاتفه المحمول من “أحد جيوب بنطاله.

وأوضح مقطع الفيديو أنه كان بانتظار السارق “توك توك” ليتمكن من الهرب سريعا بعد السرقة، مع تعليق ناشر الفيديو بأن الواقعة حدثت في “منطقة فصيل” بمحافظة الجيزة. 

 وكان من أبرز التعليقات على مقطع الفيديو المتداول: “على قد ما أنا زعلان على كسرة خاطر الطفل بس الحمد لله إنه بخير”، ""ياجماعة الموضوع ده فى فيصل واللى يتعرف عالسارق ميتأخرش إنه يدخل يكلمنى وصاحب الفيديو هيتواصل معايا لو حد عرف السارق"، “لازم دايما ننبه على الأطفال وهم لوحدهم في الشارع ميكلموش حد غريب حتي لو طفل زيه”. 
 

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