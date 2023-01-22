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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالتوك توك.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الأميرية الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام مركبة "توك توك".

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالى.

وبمناقشته، اعترف بسرقتها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" بالاشتراك مع آخر- "له معلومات جنائية" - مقيم بذات العنوان تم استهدف الأخير وأمكن ضبطه حال استقلاله مركبة "توك توك"، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بذات الأسلوب، وارتكابهما واقعتى سرقة.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقر أحدهما بأن مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المُتهمين، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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