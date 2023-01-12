فيديو صادم.. فأر يثير الزعر بين زبائن مطعم شهير في بريطانيا

أثار فأر حالة كبيرة من الزعر داخل فرع تابع لسلسلة مطاعم وجبات سريعة في مقاطعة إسيكس ببريطانيا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فقد صدمت فتاة عندما كانت تتناول الطعام في “ماكدونالدز" بريطانيا - فرع تيلبيري- عندما فوجئت بفأرا في وجهها على كراسي الزبائن.

فأر في مطعم

ورغم بقائها متحجرة لمدة من الزمن، قامت البريطانية كلوي طومسون، 18 عاما بتصوير مقطع فيديو يرصد ظهور “الفأر” وما فعله داخل سلسلة المطعم الشهير من صعود وهبوط فوق مقاعد الزبائن.

وبعد ما أثاره الفأر من حالة زعر والصراخ، تمكن الموظفون من الإمساك به عن طريق استخدام سلة المهملات.

وبعد انتشار مقطع الفيديو حيث تنشرته الفتاة عبر صفحتها على “فيسبوك” بعنوان: "Tilbury McDonald's هذا الصباح"، أصدرت “ماكدونالدز” بيانا تؤكد فيه على أن النظافة لها "أهمية قصوى" بالنسبة لها.

وأضافت “ماكدونالدز” أن مسؤولاً عن الصحة البيئية حضر إلى المطعم بعد مشاهدة الفيديو بالإضافة إلى خبراء مكافحة الآفات، وكلاهما لم يعثر على "أي علامات على نشاط الآفات".

فأر يثير زعرا بين الزبائن في مطعم شهير ببريطانيا