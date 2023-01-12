في بطون الفئران|أغرب محاولات تهريب المخدرات إلى سجون أمريكا وكندا وأيرلندا وبريطانيا

كشف تقرير نشرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الخميس، عن أغرب محاولات تهريب المخدرات إلى سجون في “أمريكا وكندا وأيرلندا وبريطانيا” على مدار سنوات قليلة ماضية من وضعها في أماكن حساسة إلى ظهور وبطون طيور وقوارض، ما يعد أمرا “شديد الوحشية”، إضافة إلى استخدام طيارات بدون طيار وكرات تنس وغيرها.

تهريب مخدرات

مع بداية عام 2023م، كشفت تقارير إخبارية عن محاولة محتالين إدخال مخدارت إلى سجن في كندا عن طريق وضع 30 جراما من المخدرات في “حقيبة” صغيرة على ظهر “حمامة”.

وفي سجن “HMP Guys Marsh” للرجال في دورست ببريطانيا، عثر أحد الضباط على هواتف محمولة ومخدرات في بطون فئران ميتة - كان في بطونها - غرزا بالقرب من سياج السجن البريطاني نهاية عام 2019م.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في عام 2019، تم القبض على رجل تظاهر بأنه “قس”، وأحضر مخدرات مخبأة داخل “كتاب مقدس” إلى سجن في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجون أجنبية

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه في عام 2008م، أحضر قسيس في سجن ماونت جوي، في دﺑلن

عاصمة أيرلندا، كعكة عيد ميلاد لسجين، لكن كشفت الأشعة السينية على هاتف بداخل الكعكة.

ونبهت إلى أنه في عام 2008م أيضا، أدين 3 رجال بتهمة إدخال مخدرات وهواتف محمولة في أرغفة من الخبز في كينت، مقاطعة تقع في جنوب شرق إنجلترا.

جدير بالذكر أنه في عام 1938م، أقر مأمور سجن باندهاشه عندما اكتشف أن النزلاء تمكنوا من تدريب صرصور على تهريب السجائر تحت أبواب السجن.