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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

افتكروه لعبة.. بريطاني يعثر على حيوان خطير في شقة عمته المتوفاة|شاهد

افتكروه لعبة..بريطاني
افتكروه لعبة..بريطاني يعثر على حيوان خطير في شقة عمته

صدم رجل بريطاني وابنته عندما ذهبا إلى شقة عمته المتوفاة من أجل إخلائها حيث وجدا حيونا خطيرا داخل مطبخ بيتها اعتقدا في البداية أنه مجرد “لعبة”. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ريكورد ” البريطانية، اليوم الأربعاء، ذهب بول لوري، 53 عاما، لبيت عملته  في موسيلبرج بالقرب من إدنبرة، عاصمة اسكتلندا مع ابنته أبيجيل لوري. 

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وبينما يتفقد الأب البريطاني وابنته شقة عمته المتوفية، وجدا ثعبانا من فصيلة “الذرة” طوله 4 أقدام (1.2 متر) يعيش في حوض مطبخ عمته حيث اتخذه مسكنا مما أصابهما بحالة من الذعر. 


وعلى الرغم من ذلك، قرر الرجل البريطاني المخاطرة ولمس الثعبان حيث ظن أنه مجد لعبة، لكن بعد لمس الزاحف للتأكد من أنه “حقيقي” تراجع على الفور.
 

ثعبان في منزل ببريطانيا 

وأضاف: "ابنتي كانت خائفة، فهي لا تحبهم على الإطلاقـ، كل شيء على ما يرام، وكان من الجيد أن يقال لها إنهم ليسوا سامين، كما كانت آخر مرة رأيت فيها ثعبانا  في حديقة الحيوانات قبل 30 عاما، لذا كانت كانت صدمة كبيرة لرؤيتها في حوض مطبخ عمتي!"

واتصل الأب البريطاني بعدها بجمعية منع القسوة على الحيوانات حيث تم إرسال مفتش للتعامل مع الثعبان الذي كان  لا يزال سمينا ويمتاز بصحة جيدة حتي تمكن من التقطاته ووضعته في كيس وسادة. 

 

 

شقة إدنبرة اسكتلندا ثعبان

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