طوله 90 سم.. حقيقة اكتشاف ثعبان في بطن مراهق بتركيا

حالة من التعجب والدهشة أصابت أطباء أحد المستشفيات بتركيا بعد اكتشاف جسم يُشبه الـ ثعبان داخل معدة مراهق لم يتعد الـ 15 عاما، وهو الامر الذي استدعى تدخلا طبيا سريعا لاكتشاف حقيقة هذا الجسم الغريب.

حقيقة وجود ثعبان داخل معدة مراهق

شعر أحد الشباب المراهقين البالغ من العمر 15 عاما بألم شديد في معدته وغثيان، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات في تركيا للحصول على تشخيص الأطباء ومعرفة ما يحدث داخل بطنه، وهو الأمر الذي فوجئ به الأطباء بعد إجراء أشعة مقطعية على البطن.

فوجئ الأطباء عند إجراء أشعة مقطعية على بطن الشاب بوجود شيء يُشبه الـ ثعبان في البطن، إلا أنه تبين في النهاية أنه سلك شاحن يبلغ طوله 90 سم.

استخراج سلك شاحن طوله 90 سم من بطن مراهق

استدعى اكتشاف الأطباء وجود سلك شاحن يبلغ طوله 90 سم في بطن مراهق في تركيا إلى تدخل جراحي طارئ لاستخراج السلك، والمفاجأة أنه ظهرت خلال العملية وجود ربطة شعر، وذكر الاطباء أن تلك الجراحة تعد مقعدة للغاية، بسبب مرور أحد أطراف السلك إلى الأمعاء الدقيقة.

تعافي الشاب بعد استخراج سلك الشاحن

على الرغم من كون العملية الجراحية لاستخراج سلك الشاحن من بطن الشاب المراهق كانت صعبة، إلا أنه سرعان ما تعافى وعاد إلى منزله سليما.