ممنوع الوقوف وهي بتغني.. شروط حفل شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا

بعد فترة غياب طويلة عن المسرح بسبب الأزمات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب في الفترة الحالية لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في دولة الكويت بعد انقضاء كل هذه المدة.

تصدر الحفل الغنائي الاول للمطربة شيرين عبد الوهاب في دولة الكويت بعد فترة طويلة من الإنقطاع عن الغناء بسبب ما تعرضت له من أزمات مع زوجها حسام حبيب، وأزمة المخدرات، وشقيقها، حيث أنها وبعد طول انتظار من جمهورها تستعد لإحياء حفلها الغنائي في الكويت.

مع حالة الترقب التي يعيشها جمهور المطربة شيرين لحضور أولى حفلاتها الغنائية، فاجأت الشركة المنظمة الجمهور بعدد من الشروط وأسعار الحفل المرتقب، فما هي التفاصيل؟.

شروط حفل شيرين الغنائي في الكويت

بعد فترة غياب للمطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب الأزمات التي مرة بها، وافتقاد جمهورها لها، عادت أخيرًا باولى حفلاتها الغنائية في دولة الكويت، المرتقب إنطلاقها يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2023، لكن بشروط محددة وضعتها الشركة المنظمة للحفل هي:

غير مسموح بدخول عربات الأطفال إلى مكان الحفل، حيث يجب تركها في مناطق محدده لها عند المداخل.

يُمنع دخول الأطفال من هم في عمر الـ 10 سنوات أو أقل.

يُمنع دخول من هم دون سن الـ 16 عام بدون مرافقة شخص بالغ يتجاوز الـ 18 عام

غير مسموح بدخول أي كاميرات احترافية أو مسجلات صوت أو فيديو

غير مسموح بدخول الحقائب التي يزيد حجمها عن 30*30 سم.

ممنوع تمامًا التدخين داخل مكان الحفل، بما فيها السجائر الالكترونية

طلبت الشركة المنظمة للحفل من الحضور الجلوس دائمًا أثناء الحفل الغنائي، حيث من الممنوع الوقوف أو الرقص

أسعار حفل شيرين الغنائي

قسمت الشركة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبد الوهاب الغنائي المرتقب في دولة الكويت، أسعار الحفل إلى 10 فئات هي « 200 - 180 - 150 - 130 - 110 - 90 - 70 - 65 - 45 - 30 » دينار كويتي.

أزمة شيرين عبد الوهاب

تزوجت المطربة شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى من المطرب حسام حبيب عام 2018، إلا انه سريعًا ما بدأت الخلافات بينهما تظهر، حتى أعلنا الطلاق الرسمي في ديسمبر 2021، وبعد محاولات كثيرة من شيرين لإخفاء مشاعرها والأزمات التي تمر بها، إلا أن الأمر لم يدم طويلاً وفاجئت جمهورها وهي حليقة الرأس ومحطمة نفسية، وبدأت تروي لجمهورها الأزمة النفسية التي مرت بها خلال فترة زواجها من حسام.

بعد فترة ليست طويلة من إعلان الانفصال بين الثنائي، ردد البعض إشاعات عن وجود شيرين في المستشفى إثر إصابتها بالرباط الصليبي، بسبب ضرب شقيقها محمد عبد الوهاب لها، وحجزها في مصحة نفسية للعلاج، وفي نفس الأثناء خرج شقيقها في تصريحات تليفزيونية مؤكدًا أنها تتعاطى المخدرات مع طليقها حسام حبيب وأنه أضطر للتدخل لحمايتها وأن حسام حبيب يُمثل خطر كبير عليها.

في وقت لاحق خرج حسام حبيب بتصريحات أنكر خلالها تمامًا كونه كان عنيفًا مع شيرين، وبدأت تنتشر شائعات من جديد بأن شيرين خرجت من المصحة النفسية وهي متواجدة مع طليقها حسام، إلى أن فاجئ الثنائي الجميع بإعلان كتب كتابهم من جديد وعودتهما لبعضهما البعض.