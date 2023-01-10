تريند الساعة.. هل انقرض وحيد القرن الأبيض الشمالي؟.. اعرف الحقيقة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور مرفق بصورة تتضمن أنباء عن انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي، أحد أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض على وجه الأرض بالفعل، مع تعليقات جاء فيها: "خبر مؤسف تلقته الطبيعة اليوم، انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي بوفاة آخر ذكر موجود في العالم، حيوان استطاع العيش 55 مليون سنة قاوم الديناصورات ونيازك والبراكين لكنه لم يستطع مقاومة البشر"، لكن ما الحقيقة؟.

انقراض وحيد القرن الشمالي!

أعلن اتحاد دولي من العلماء ودعاة الحفاظ على البيئة الذين يعملون على منع انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي أنه في ديسمبر 2020 تم إنتاج اثنين من أجنة وحيد القرن الأبيض الشمالي الجديد من خلال تقنيات التكاثر المساعدة، كما تم إنتاج أول 3 أجنة في عام 2019، وبلغ مجموع الأجنة 9 بعد إنتاج 4 أجنة إضافية من وحيد القرن الأبيض في مارس وأبريل 2021.

ويعيش آخر نوعين من وحيد القرن الأبيض الشمالي المتبقيين على هذا الكوكب في محمية في كينيا، ومع ذلك ، فإن كلا النوعين من وحيد القرن من الإناث غير قادرين على التكاثر بشكل طبيعي حيث توفي آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمالي ويدعي "سودان" في عام 2018.

وللتأكيد على أن انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي مجرد إشاعة كاذبة تكررت على مدار آخر عامين، نشرت محمية "Ol Pejeta" الكينية، صباح اليوم الثلاثاء، منشور عبر صفحتها الرسمية على تويتر تقول فيه: "لحظة نعتز بها دائما في Ol Pejeta حيث نشهد الرابطة المذهلة بين عجل وحيد القرن الأبيض المولود حديثًا وأمه في صورة لـ بريرلي جريس".

جدير بالذكر أنه في 7 يونيو عام 2021، انتشر على موقع “تويتر” بشكل واسع خبر "انقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي بعد وفاة آخر ذكر له.

ونشرت وقتها محمية "أُل بيجيتا" Ol Pejeta الكينية كتبت على حسابها الرسمي بموقع تويتر وقتها: "على مدار الأيام القليلة الماضية، ربما تكون قد شاهدت منشورًا نشره أصدقاؤنا فيما يتعلق بانقراض وحيد القرن الأبيض الشمالي .. يجب تسليط الضوء على الانقراض قدر الإمكان، حتى يدرك الناس أننا عند نقطة تحول في بقاء كوكبنا".

إشاعة انقراض وحيد القرن

وأضافت المحمية – في سلسلة تغريدات - : نرغب في توضيح بعض الأشياء، أولا: نعلن أن وحيد القرن الأبيض الشمالي انقرض عمليا في عام 2018 (ليس بالأمس!) عندما مات آخر ذكر على قيد الحياة، كان اسمه السودان وتوفي عن شيخوخة.. ويعني الانقراض وظيفيًا أن عدد الحيوانات صغير جدًا بحيث لم يعد يلعب دورًا مهمًا في النظام البيئي ؛ أو أن سكان وحيد القرن لم يعودوا قادرين على البقاء".

وواصلت قائلة: "لم يكن السودان آخر وحيد القرن الأبيض الشمالي على قيد الحياة. لقد ترك وراءه ابنته ناجين وابنتها فاتو ، وكلاهما ما زالا على قيد الحياة حتى اليوم، ناجين تبلغ من العمر 31 عامًا ، وفاتو تبلغ من العمر 21 عامًا هذا الشهر".

ونبهت المحمية 2021 : "يعيش كلا من وحيد القرن الأبيض الشمالي المتبقي في محمية Ol Pejeta في كينيا ويسعدنا أن نعلن أنهم يتمتعون بصحة جيدة ويتمتعون بالعشب الأخضر والجزر بشكل يومي".

ونوهت في العام المذكور: "أما الصورة المتداولة مع الادعاء ليست لآخر ذكر من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي، وإنما لابنته (ناجين) وهي ملتقطة منذ العام 2018 ومنشورة على موقع alamy منذ ذلك الحين".

وهذه ليست الشائعة الأولى التي تطلق على نفوق آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمال ..وكانت نشرت عدد من المرات طوال السنوات السابقة .

إشاعة انقراض وحيد القرن

انقراض وحيد القرن الأبيض



ويعد من أهم أسباب انقراض وحيد القرن الأبيض الصيد غير المشروع الذي يحدث عندما يقتل الناس الحيوانات بطريقة غير مشروعة، وعادةً ما يبيعون أجزاء من جسمهم مقابل المال.

ويُعتقد أنه تم صيد 5000 وحيد القرن في جنوب أفريقيا بين عامي 2010 و 2017، كما يتم بيع قرونهم لصنع مقابض سكين.

إشاعة انقراض وحيد القرن

وفي كثير من الأحيان يتم طحنها للحصول على الدواء، ويعتقد بعض الناس في الصين وفيتنام أنه يمكن استخدام قرن وحيد القرن لعلاج الأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان، وأيضا يعد فقدان البيئة الملائمة للعيش من أسباب انقراض هذا الحيوان، إذ تتعرض العادات التي يعتمد عليها وحيد القرن لا محالة للانقراض، مثل قطع الأشجار والزراعة وإنشاء الطرق والمستوطنات ما يؤدي إلى تدمر بيئة وحيد القرن.

وكانت من أبرز التعليقات التي حاولت الرد على الإشاعة، قول سيدة أفريقية: "منشور مضلل ويعاد كل عام .. وحيد القرن لم ينقرض لكن هناك نوع منه اسمه وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق آخر ذكر منه واسمه Sudan سنة 2018 في محمية OI Pejeta في كينيا وهو الذي في الصورة وبقي منه 2 اناث فقط Najin و Fatu ويحاول العلماء تلقيحها اصطناعيا بحيونات منوية سحبت وحفظت من 4 ذكور قبل نفوقها".



وفي سياق متصل، شهد وحيد القرن الأبيض الجنوبي تضاؤلًا في أعداده بسبب الصيد الجائر، ولكن على الرغم من إدراجه في قائمة المهددين بالانقراض، لا يزال هناك ما يقدر بنحو 18000 في البرية، ومع ذلك.