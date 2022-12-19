خبير: انقراض الحيوانات وراء ظهور أنواع جديدة من البكتريا والفيروسات الضارة بالإنسان| فيديو

أكد الدكتور مجدي علام أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الإتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر وإتفاقية رامسار لأراضي المستنقعات، تسعى للحفاظ على الأحياء المائية خاصة السلحفاة المائية لأنها من الأنواع المهددة بالانقراض.

وقال مجدي علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي أم سي”، أن كل الطيور معلنة على اللائحة الحمراء ومهددة بالانقراض، مؤكدا أن التعامل مع الطيور المهاجرة لحمايتها من الانقراض أصبح أمر مهم وليس ثانوياً.

الفيروسات الضارة للإنسان

وتابع أمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن مصر ملتزمة بالحفاظ على الطيور المهاجرة، مؤكدا أن انقراض أي نوع من الأنواع يؤدي إلى حدوث أثار سلبية، وظهور أنواع جديدة من البكتريا والفيروسات الضارة للإنسان.