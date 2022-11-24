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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فئران تأكل 16 طن مخدرات بعد الأموال وانهيار منزل في الهند

فئران تأكل 440 رطلا
فئران تأكل 440 رطلا من المخدرات في الهند

كشفت الشرطة الهندية عن أن الفئران السبب في اختفاء 440 رطلا من المخدرات كانت محتجزة في أقسام الشرطة بعد أن تسبب في توقيتات سابقة في التخلص من مبلغ كبير من الأموال وانهيار منزل على رأس ساكنيه في الهند. 

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الخميس، فقد أقرت محكمة في ولاية أوتار براديش الهندية بأن الفئران أكلت كل كمية المخدرات عندما طلبت من الشرطة تقديمها كدليل.

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وقال متحدث من المحكمة الهندية لـ  «بي بي سي نيوز»: «من الصعب حماية العقار المخدر من الفئران». 

وفي هذا السياق، استشهد القاضي سانجاي تشودري بحالات أخرى ألقت فيها الشرطة باللوم على الفئران أنها أكلت المخدرات في مخابئ  منطقة ماثورا بالولاية الهندية.

وكان من الوقائع السابقة المشابهة، اختفاء اختفاء كمية ضخمة من المخدرات كانت مخزنة لدى الشرطة وبلغ قدرها 850 رطلا. 

ولفت القاضي الهندي إلى أن الشرطة ليس لديها طريقة للتعامل مع الفئران لأنها حيوانات صغيرة جدا.

فئران تأكل  440 رطلا من المخدرات

واقترح  لحماية المخدرات المضبوطة من الفئران بأنه يجب بيع عمليات الشراء بالمزاد العلني للمختبرات ومصنعي الأدوية مع احتفاظ الحكومة بالعائدات.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول كبير في شرطة ماثورا بإن بعض من كمية المخدرات د  تضررت بسبب الأمطار الغزيرة، ولم تمسه الفئران أو الجرذان.

حوادث سابقة تسبب فيها الفئران 

جدير بالذكر أنه تم إلقاء اللوم على القوارض في حوادث مختلفة في الهند على مر السنين.

في عام 2018 ، قضمت الفئران أكثر من 13000 جنيه إسترليني من الأوراق النقدية بعد خرقها آلة نقدية في الهند.

وفي العام نفسه، انهار منزل من ثلاثة طوابق بعد أن اخترقت الفئران أساساته  مما أدى إلى مقتل عائلة مكونة من 8 أفراد.

بعد الأموال وانهيار منزل..فئران تأكل  440 رطلا من المخدرات في الهند
الشرطة الهندية الفئران المخدرات الهند

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