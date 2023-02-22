عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأسماء.. حركة تنقلات هامة لرؤساء شركات البترول وهيئة الثروة المعدنية

وزير البترول
وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا يتضمن حركة تنقلات شملت رئيس هيئة الثروة المعدنية و نائبا للاتفاقيات والاستكشاف بشركة إيجاس و رؤساء لشركات قطاع البترول.


 

قال قرار وزير البترول اليوم، إن تلك التغييرات جاءت لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت التعديلات خروج المسئولين الحاليين لسن التقاعد القانوني 

الملا يؤكد على أهمية استمرار كيانات البترول في التقدم والتطور

رائحة غاز بالإسكندرية غدا.. وزارة البترول تطمئن سكان أبوقير والمحمودي

أوضح قرار وزير البترول عدد من الأسماء التي جري تكليفها بالمنصب الجديد من بينهم الجيولوجي ياسر رمضان عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و الجيولوجي عبد الحميد حسين جويلي نائب رئيس ال شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف بالشركة المصرية القابضة للغازات إيجاس.

 

كما تضمن القرار تكليف ناصر محمد شومان رئيسا لشركة التعاون للبترول و المهندس أشرف السيد عبد الجواد رئيسا وعضو منتدبا لشركة بدر الدين للبترول و المهندس أحمد محمد عيد، رئيس شركة شمال البحيرية للبترول نوربيتكو، والمهندس خالد محمود منصور رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي

وزارة البترول تعيينات جديدة في البترول حركة تنقلات جديدة في البترول شركات قطاع البترول شركة إيجاس مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهما

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

شركة عالمية لخدمات النفط: صناعة البترول في مصر أصبحت حالياً على الخريطة الدولية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

بينهم مرشد الجماعة وحجازي وياسين والبر.. إدراج 24 إخوانيا على قوائم الارهاب

الحكومة: نشهد زيادة طفيفة تدريجية في إصابات "كورونا" منذ منتصف يناير

بالأسماء.. حركة تنقلات هامة لرؤساء شركات البترول وهيئة الثروة المعدنية

مع ترقب الاسواق.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعدد من الدول العربية

هل يجوز إخراج زكاة المال في شعبان بدلا من رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لدينا ضيفا مميزا.. من هو الطفل الذي احتفل الأهلي بعيد ميلاده؟

لأول مرة.. شاهد| بيع كميات من الذهب على عربة زراعية بدولة عربية

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

فيديو

سر أضواء السماء وعلاقتها بالفضائيين والزلازل.. البحوث الفلكية تكشف الحقائق

فضيحة عمارة بين السرايات.. صور وفيديوهات خادشة والفاعل مفاجأة

ابعتيلي صورك أشوفك قبل الجواز.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز مطلقة بلقطات فاضحة

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار عدم استقرار الطقس لفترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ