بالأسماء.. حركة تنقلات هامة لرؤساء شركات البترول وهيئة الثروة المعدنية

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا يتضمن حركة تنقلات شملت رئيس هيئة الثروة المعدنية و نائبا للاتفاقيات والاستكشاف بشركة إيجاس و رؤساء لشركات قطاع البترول.





قال قرار وزير البترول اليوم، إن تلك التغييرات جاءت لدعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت التعديلات خروج المسئولين الحاليين لسن التقاعد القانوني

أوضح قرار وزير البترول عدد من الأسماء التي جري تكليفها بالمنصب الجديد من بينهم الجيولوجي ياسر رمضان عبد العزيز رئيسا لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و الجيولوجي عبد الحميد حسين جويلي نائب رئيس ال شركة إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف بالشركة المصرية القابضة للغازات إيجاس.

كما تضمن القرار تكليف ناصر محمد شومان رئيسا لشركة التعاون للبترول و المهندس أشرف السيد عبد الجواد رئيسا وعضو منتدبا لشركة بدر الدين للبترول و المهندس أحمد محمد عيد، رئيس شركة شمال البحيرية للبترول نوربيتكو، والمهندس خالد محمود منصور رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي