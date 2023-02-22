عبدالرازق يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي لبحث التعاون المشترك.. صور

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي والوفد المرافق له ، والذى يقوم بزيارة رسمية للقاهرة تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ.

وخلال اللقاء ، أشاد رئيس مجلس الشيوخ بمتانة العلاقات بين البلدين على كافة المستويات ، معربا على تطلعه لتطويرها خاصة فى ظل عمق العلاقات بين القيادة السياسية فى البلدين.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، حيث أكد الجانب المصري على أن سد النهضة هو أحد القضايا الوجودية بالنسبة لمصر والمصريين فهي قضية قومية ووطنية لا يمكن أغفالها ، مثمناً دعم المغرب الشقيق لمصر في هذا الملف الهام.

من جانبه ، قدم رئيس مجلس المستشارين المغربي الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق على حفاوة الاستقبال ، مؤكدًا أننا نملك تاريخا مشتركا وكذلك العديد من القواسم المشتركة والتي تجعلنا نعمل على تطوير و تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و خاصة البرلمانية منها من أجل مصلحة البلدين ، كما أشاد بمواقف مصر الداعمة دائما للمغرب ، مشيراً إلى أن البرلمان المصري دائماً ما يعبر عن المواقف العربية فى كل المحافل الإقليمية و الدولية .

وأكد النعم ميارة ، على دعم المملكة المغربية لمصر فى كافة مواقفها الإقليمية و الدولية.

وأشار المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، الى أنه مكلف بتقديم كل الدعم اللوجيستي والفني لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية المغربية للعمل على دفع التعاون بين البلدين على كافة المستويات و خاصة البرلمانية منها .

وفي نهاية اللقاء، قام الجانبان بجولة تفقدية فى مجلس الشيوخ المصري و تبادلا الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء، المستشار /بهاء الدين أبو شقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا المجلس ؛ المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام ، النائب حازم عمر رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية , النائب /عفت سادات وكيل اللجنة والسفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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